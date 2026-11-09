Рятувальники на місці атаки Трипільської ТЕС. Фото: facebook.com/PATCentrenergo

Російські війська знову атакували Трипільську теплоелектростанцію на Київщині. Генеральний директор компанії Сергій Ісаченко назвав наслідки ударів надзвичайно серйозними, однак зауважив, що говорити про конкретні масштаби руйнувань поки зарано.

Про це 9 листопада повідомило "Центренерго", передає Новини.LIVE.

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Трипільська теплоелектростанція після російського обстрілу. Фото: facebook.com/PATCentrenergo

Руйнування на території Трипільської ТЕС внаслідок російських ударів. Фото: facebook.com/PATCentrenergo 1 / 2



Як змінилася тактика російських атак

За даними компанії, з кінця вересня Росія суттєво збільшила інтенсивність обстрілів Трипільської ТЕС. Також змінився характер ударів по енергетичному об'єкту.

Генеральний директор ПАТ "Центренерго" Сергій Ісаченко пояснив, із якими загрозами стикаються енергетики:

"На Трипільській ТЕС облаштовано захисні споруди. Водночас характер російських атак суттєво змінився. Протягом короткого часу ворог може застосовувати проти одного об’єкта різні види озброєння, зокрема балістичні ракети та реактивні дрони. Це створює нові виклики для захисту енергетичної інфраструктури", — зазначив Сергій Ісаченко.

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Пожежа на території Трипільської ТЕС після російського обстрілу. Фото: facebook.com/PATCentrenergo

Коли оцінять збитки від обстрілу

У "Центренерго" наголосили, що для визначення масштабів пошкоджень фахівцям необхідно детально обстежити обладнання та інфраструктуру. Лише після цього компанія зможе оцінити збитки й визначити обсяг відновлювальних робіт.

Також у підприємстві подякували своїм працівникам і рятувальникам, які працюють у складних умовах.

Ліквідація наслідків російської атаки на Трипільську ТЕС. Фото: facebook.com/PATCentrenergo

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що російські окупанти масовано обстріляли одну з теплоелектростанцій ДТЕК. Унаслідок атаки підприємство було змушене припинити генерацію електроенергії.

Також Новини.LIVE писали, що через російські удари в Україні фактично не залишилося неушкоджених теплових електростанцій. Це створює додаткові проблеми для енергетичної системи напередодні зими.