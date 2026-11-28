Силы ПВО. Фото: 126-я отдельная бригада территориальной обороны

Российские оккупанты в ночь на 28 ноября атаковали Украину ударными дронами. Силы противовоздушной обороны сбили и нейтрализовали 141 вражескую цель. При этом в воздушном пространстве по-прежнему находятся несколько российских беспилотников.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, передает Новини.LIVE.

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Российская атака 28 ноября

Противник запустил 162 ударных дрона типа Shahed, 74 из которых реактивные, «Гербера» и имитаторы "Пародия" из России и временно оккупированных территорий Украины.

Воздушное нападение РФ отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Количество уничтоженных и подавленных воздушных целей 28 ноября. Фото: Воздушные силы ВСУ

"По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 141 вражеский БпЛА типа Shahed (54 из них — реактивные), "Гербера" и дронов других типов", — говорится в сообщении.

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В то же время зафиксированы попадания в 13 локациях, а также падение сбитых целей в семи.

Российская атака продолжается, поскольку в воздушном пространстве все еще находятся несколько вражеских дронов.

Как писали Новини.LIVE, в ночь на 27 ноября Россия атаковала девять областей Украины. В частности, под ударом оказались железнодорожная и энергетическая инфраструктура, гражданские предприятия и жилые дома.

Кроме того, вчера российские оккупанты обстреляли Запорожскую область. Враг нанёс удар по частному дому в одном из сел, в результате чего две женщины получили ранения.