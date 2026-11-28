Сили ППО. Фото: 126 окрема бригада територіальної оборони

Російські окупанти у ніч проти 28 листопада атакували Україну ударними дронами. Сили протиповітряної оборони збили та подавили 141 ворожу ціль. Водночас в повітряному просторі ще є декілька російських безпілотників.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, передає Новини.LIVE.

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Російська атака 28 листопада

Противник запускав 162 ударних дрони типу Shahed, 74 з яких реактивні, "Гербера" та імітатори "Пародія" із Росії та тимчасово окупованих територій України.

Повітряний напад РФ відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Кількість знищених та подавлених повітряних цілей 28 листопада. Фото: Повітряні сили ЗСУ

"За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 141 ворожий БпЛА типу Shahed (54 із них — реактивні), "Гербера" та дронів інших типів", — йдеться у повідомленні.

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Водночас є влучання на 13 локаціях, а також падіння збитих цілей на семи.

Російська атака продовжується, оскільки в повітряному просторі ще перебувають декілька ворожих дронів.

Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 27 листопада Росія атакувала девʼять областей України. Зокрема, під ударом опинилися залізнична та енергетична інфраструктури, цивільні підприємства та житлові будинки.

Крім того, вчора російські окупанти обстріляли Запорізьку область. Ворог завдав удару по приватному будинку в одному із сіл, внаслідок чого двоє жінок отримали поранення.