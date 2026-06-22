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Главная Новости дня Россия разрушила дом в Запорожье: получил ранения мужчина

Россия разрушила дом в Запорожье: получил ранения мужчина

Ua ru
Дата публикации 22 июня 2026 02:28
В результате ночного обстрела Запорожья 22 июня 2026 года получил ранения мужчина
Спасатели тушат пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС Киевщины

Ночью в понедельник, 22 июня, россияне атаковали Запорожье беспилотниками. Атака разрушила частный дом и повредила многоэтажку. Есть пострадавший.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

Ночью 22 июня 2026 года РФ атаковала Запорожье БпЛА
Скриншот сообщения Ивана Федорова

Последствия обстрела Запорожья ночью 22 июня

В частном доме вспыхнул пожар. Получил ранения мужчина — ему оказывают медицинскую помощь.

В многоэтажном доме выбило окна и разрушился фасад.

На данный момент продолжается ликвидация последствий атаки.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова сообщал, что вечером 21 июня под российским ударом оказался жилой дом в Запорожье. Пострадали два человека. 67-летняя женщина получила осколочные ранения конечностей, а 71-летний мужчина — острую реакцию на стресс.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Ивана Федорова писал, что 20 июня армия РФ нанесла по Запорожью удары КАБами. В городе раздались взрывы. В результате обстрела были жертвы и пострадавшие.

Запорожье обстрелы Иван Федоров
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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