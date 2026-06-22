Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня РФ зруйнувала будинок у Запоріжжі: зазнав поранень чоловік

РФ зруйнувала будинок у Запоріжжі: зазнав поранень чоловік

Ua ru
Дата публікації: 22 червня 2026 02:28
Через нічний обстріл Запоріжжя 22 червня 2026 року зазнав поранень чоловік
Рятувальники гасять пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС Київщини

Уночі в понеділок, 22 червня, росіяни атакували Запоріжжя безпілотниками. Атака зруйнувала приватний будинок і пошкодила багатоповерхівку. Є постраждалий. 

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

Уночі 22 червня 2026 року РФ атакувала Запоріжжя БпЛА
Скриншот повідомлення Івана Федорова

Наслідки обстрілу Запоріжжя вночі 22 червня

У приватному будинку спалахнула пожежа. Зазнав поранень чоловік — йому надають медичну допомогу. 

У багатоповерхівці вибило вікна та зруйнувався фасад

Наразі триває ліквідація наслідків атаки. 

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова повідомляв, що ввечері 21 червня під російським ударом опинилося домоволодіння в Запоріжжі. Постраждали двоє людей. 67-річна жінка зазнала осколкових поранень кінцівок, а 71-річний чоловік — гострої реакції на стрес. 

Також Новини.LIVE з посиланням на Івана Федорова писав, що 20 червня армія РФ скерувала по Запоріжжю КАБи. У місті пролунали вибухи. Унаслідок обстрілу були жертви та постраждалі.

Запоріжжя обстріли Іван Федоров
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації