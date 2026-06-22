Через нічний обстріл Запоріжжя 22 червня 2026 року зазнав поранень чоловік

Рятувальники гасять пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС Київщини

Уночі в понеділок, 22 червня, росіяни атакували Запоріжжя безпілотниками. Атака зруйнувала приватний будинок і пошкодила багатоповерхівку. Є постраждалий.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

Скриншот повідомлення Івана Федорова

Наслідки обстрілу Запоріжжя вночі 22 червня

У приватному будинку спалахнула пожежа. Зазнав поранень чоловік — йому надають медичну допомогу.

У багатоповерхівці вибило вікна та зруйнувався фасад.

Наразі триває ліквідація наслідків атаки.

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Раніше Новини.LIVE з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова повідомляв, що ввечері 21 червня під російським ударом опинилося домоволодіння в Запоріжжі. Постраждали двоє людей. 67-річна жінка зазнала осколкових поранень кінцівок, а 71-річний чоловік — гострої реакції на стрес.

Також Новини.LIVE з посиланням на Івана Федорова писав, що 20 червня армія РФ скерувала по Запоріжжю КАБи. У місті пролунали вибухи. Унаслідок обстрілу були жертви та постраждалі.