Во Флориде состоялись переговоры США и России по поводу войны в Украине

Россия провела переговоры с США — Уиткофф подвел итоги
Во Флориде в субботу, 31 января, состоялись переговоры между Россией и Соединенными Штатами Америки. Главной темой обсуждения было урегулирование войны в Украине.
Об этом сообщил спецпосланник США Стив Уиткофф в соцсети X.
Переговоры России и США
"Сегодня во Флориде специальный посланник России Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи в рамках посреднических усилий США, направленных на мирное урегулирование конфликта в Украине", — заявил Уиткофф.
Известно, что в состав американской делегации входили:
- Стив Уиткофф;
- министр финансов Скотт Бессент;
- Джаред Кушнер;
- старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.
Спецпосланник США заявил, что эта встреча дает надежду, что "Россия работает над обеспечением мира в Украине". Уиткофф поблагодарил Дональда Трампа за решающую роль в поиске мира.
Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, какими вопросами страна не уступит России.
Ранее Зеленский отметил, что вариант личной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве неприемлем. По его словам, такая позиция абсурдна.
