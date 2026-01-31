Видео
Главная Новости дня Россия провела переговоры с США — Уиткофф подвел итоги

Россия провела переговоры с США — Уиткофф подвел итоги

Ua ru
Дата публикации 31 января 2026 19:54
Во Флориде состоялись переговоры США и России по поводу войны в Украине
Стив Уиткофф. Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS

Во Флориде в субботу, 31 января, состоялись переговоры между Россией и Соединенными Штатами Америки. Главной темой обсуждения было урегулирование войны в Украине.

Об этом сообщил спецпосланник США Стив Уиткофф в соцсети X.

Читайте также:

Переговоры России и США

"Сегодня во Флориде специальный посланник России Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи в рамках посреднических усилий США, направленных на мирное урегулирование конфликта в Украине", — заявил Уиткофф.

Известно, что в состав американской делегации входили:

  • Стив Уиткофф;
  • министр финансов Скотт Бессент;
  • Джаред Кушнер;
  • старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.

Спецпосланник США заявил, что эта встреча дает надежду, что "Россия работает над обеспечением мира в Украине". Уиткофф поблагодарил Дональда Трампа за решающую роль в поиске мира.

Пост Уиткоффа. Фото: скриншот

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, какими вопросами страна не уступит России.

Ранее Зеленский отметил, что вариант личной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве неприемлем. По его словам, такая позиция абсурдна.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
