Во Флориде состоялись переговоры США и России по поводу войны в Украине

Во Флориде в субботу, 31 января, состоялись переговоры между Россией и Соединенными Штатами Америки. Главной темой обсуждения было урегулирование войны в Украине.

Об этом сообщил спецпосланник США Стив Уиткофф в соцсети X.

Переговоры России и США

"Сегодня во Флориде специальный посланник России Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи в рамках посреднических усилий США, направленных на мирное урегулирование конфликта в Украине", — заявил Уиткофф.

Известно, что в состав американской делегации входили:

Стив Уиткофф;

министр финансов Скотт Бессент;

Джаред Кушнер;

старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.

Спецпосланник США заявил, что эта встреча дает надежду, что "Россия работает над обеспечением мира в Украине". Уиткофф поблагодарил Дональда Трампа за решающую роль в поиске мира.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, какими вопросами страна не уступит России.

Ранее Зеленский отметил, что вариант личной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве неприемлем. По его словам, такая позиция абсурдна.