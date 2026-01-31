У Флориді відбулися переговори США та Росії щодо війни в Україні

Росія провела переговори зі США — Віткофф підбив підсумки
У Флориді у суботу, 31 січня, відбулися переговори між Росією та Сполученими Штатами Америки. Головною темою обговорення було врегулювання війни в Україні.
Про це повідомив спецпосланець США Стів Віткофф у соцмережі X.
Переговори Росії та США
"Сьогодні у Флориді спеціальний посланник Росії Кирило Дмитрієв провів продуктивні та конструктивні зустрічі в рамках посередницьких зусиль США, спрямованих на мирне врегулювання конфлікту в Україні", — заявив Віткофф.
Відомо, що до складу американської делегації входили:
- Стів Віткофф;
- міністр фінансів Скотт Бессент;
- Джаред Кушнер;
- старший радник Білого дому Джош Грюнбаум.
Спецпосланець США заявив, що ця зустріч дає надію, що "Росія працює над забезпеченням миру в Україні". Віткофф подякував Дональду Трампа за вирішальну роль у пошуку миру.
Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський розповів, якими питання країна не поступиться Росії.
Раніше Зеленський наголосив, що варіант особистої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві є неприйнятним. За його словами, така позиція абсурдна.
Читайте Новини.LIVE!