Головна Новини дня Росія провела переговори зі США — Віткофф підбив підсумки

Росія провела переговори зі США — Віткофф підбив підсумки

Ua ru
Дата публікації: 31 січня 2026 19:54
У Флориді відбулися переговори США та Росії щодо війни в Україні
Стів Віткофф. Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS

У Флориді у суботу, 31 січня, відбулися переговори між Росією та Сполученими Штатами Америки. Головною темою обговорення було врегулювання війни в Україні.

Про це повідомив спецпосланець США Стів Віткофф у соцмережі X.

Читайте також:

Переговори Росії та США

"Сьогодні у Флориді спеціальний посланник Росії Кирило Дмитрієв провів продуктивні та конструктивні зустрічі в рамках посередницьких зусиль США, спрямованих на мирне врегулювання конфлікту в Україні", — заявив Віткофф.

Відомо, що до складу американської делегації входили:

  • Стів Віткофф;
  • міністр фінансів Скотт Бессент;
  • Джаред Кушнер;
  • старший радник Білого дому Джош Грюнбаум.

Спецпосланець США заявив, що ця зустріч дає надію, що "Росія працює над забезпеченням миру в Україні". Віткофф подякував Дональду Трампа за вирішальну роль у пошуку миру.

null
Допис Віткоффа. Фото: скриншот

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський розповів, якими питання країна не поступиться Росії.

Раніше Зеленський наголосив, що варіант особистої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві є неприйнятним. За його словами, така позиція абсурдна.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
