У Флориді відбулися переговори США та Росії щодо війни в Україні

Стів Віткофф. Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS

У Флориді у суботу, 31 січня, відбулися переговори між Росією та Сполученими Штатами Америки. Головною темою обговорення було врегулювання війни в Україні.

Про це повідомив спецпосланець США Стів Віткофф у соцмережі X.

Переговори Росії та США

"Сьогодні у Флориді спеціальний посланник Росії Кирило Дмитрієв провів продуктивні та конструктивні зустрічі в рамках посередницьких зусиль США, спрямованих на мирне врегулювання конфлікту в Україні", — заявив Віткофф.

Відомо, що до складу американської делегації входили:

Стів Віткофф;

міністр фінансів Скотт Бессент;

Джаред Кушнер;

старший радник Білого дому Джош Грюнбаум.

Спецпосланець США заявив, що ця зустріч дає надію, що "Росія працює над забезпеченням миру в Україні". Віткофф подякував Дональду Трампа за вирішальну роль у пошуку миру.

Допис Віткоффа. Фото: скриншот

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський розповів, якими питання країна не поступиться Росії.

Раніше Зеленський наголосив, що варіант особистої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві є неприйнятним. За його словами, така позиція абсурдна.