8 сентября Россия подняла в небо самолет Ту-95 МС

Бомбардировщик Ту-95. Фото: Wikimedia Commons

В ночь с 7 на 8 сентября россияне подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160. Противник произвел пуски крылатых ракет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Воздушных сил ВСУ.

Реклама

Украина может оказаться под ударом крылатых ракет

Отметим, что этой ночью мониторинговые каналы сообщали, что враг поднял в небо около 10 самолетов Ту-95МС и Ту-160 и, по предварительным данным, уже совершил пусковые маневры.

Примерно в 03:17 эту информацию подтвердили Воздушные силы ВСУ.

"Предположительно осуществлены пуски крылатых ракет с самолетов стратегической авиации Ту-95МС и Ту-160МС. Следите за нашими сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", — говорится в сообщении в Telegram.

Читайте также:

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Где угроза ударов

По состоянию на 04:01 Воздушные силы ВСУ зафиксировали, что первая крылатая ракета россиян уже вошла в Сумскую область. Вражеская цель держит юго-западный курс.

Возобновление мирных переговоров о завершении войны

Как сообщали Новини.LIVE, в минувшие выходные, 5 и 6 сентября, спецпредставители Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер посетили Москву и Киев, чтобы возобновить мирные переговоры между странами. Президент Украины Владимир Зеленский уже сообщил, что США изучают возможные шаги по деэскалации войны России против Украины в зимний период.

Также мы писали, что 7 сентября президент США Дональд Трамп обсудил с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом работу над прекращением огня в Украине.