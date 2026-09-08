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Главная Новости дня Россия подняла в воздух самолеты Ту-95МС и запустила крылатые ракеты: где угроза ударов

Россия подняла в воздух самолеты Ту-95МС и запустила крылатые ракеты: где угроза ударов

Ua ru
8 сентября 2026 03:25
8 сентября Россия подняла в небо самолет Ту-95 МС
Бомбардировщик Ту-95. Фото: Wikimedia Commons

В ночь с 7 на 8 сентября россияне подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160. Противник произвел пуски крылатых ракет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Воздушных сил ВСУ.

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Украина может оказаться под ударом крылатых ракет

Отметим, что этой ночью мониторинговые каналы сообщали, что враг поднял в небо около 10 самолетов Ту-95МС и Ту-160 и, по предварительным данным, уже совершил пусковые маневры.

Примерно в 03:17 эту информацию подтвердили Воздушные силы ВСУ.

"Предположительно осуществлены пуски крылатых ракет с самолетов стратегической авиации Ту-95МС и Ту-160МС. Следите за нашими сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", — говорится в сообщении в Telegram.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Где угроза ударов

По состоянию на 04:01 Воздушные силы ВСУ зафиксировали, что первая крылатая ракета россиян уже вошла в Сумскую область. Вражеская цель держит юго-западный курс.

Возобновление мирных переговоров о завершении войны

Как сообщали Новини.LIVE, в минувшие выходные, 5 и 6 сентября, спецпредставители Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер посетили Москву и Киев, чтобы возобновить мирные переговоры между странами. Президент Украины Владимир Зеленский уже сообщил, что США изучают возможные шаги по деэскалации войны России против Украины в зимний период.

Также мы писали, что 7 сентября президент США Дональд Трамп обсудил с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом работу над прекращением огня в Украине.

обстрелы ракета война в Украине крылатые ракеты Ту-95
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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