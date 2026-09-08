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Головна Новини дня Росія підняла літаки Ту-95МС та запустила крилаті ракети: де загроза ударів

Росія підняла літаки Ту-95МС та запустила крилаті ракети: де загроза ударів

Ua ru
8 вересня 2026 03:25
Росія підняла у небо Ту-95 МС 8 вересня
Бомбардувальник Ту-95. Фото: Wikimedia Commons

Росіяни в ніч з 7 на 8 вересня підняли у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160. Ворог здійснив пуски крилатих ракет.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Повітряних сил ЗСУ.

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Україна може бути під ударом крилатих ракет

Зазначимо, що цієї ночі моніторингові канали писали, що ворог підняв у небо близько 10 бортів Ту-95МС та Ту-160 і вже, попередньо, здійснив пускові маневри.

Приблизно о 03:17 цю інформацію підтвердили Повітряні сили ЗСУ.

"Імовірно здійснено пуски крилатих ракет із літаків стратегічної авіації Т-95МС,Ту-160МС. Слідкуйте за нашими повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", — йдеться у повідомленні в Telegram.

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Пост Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Де загроза ударів

Станом на 04:01 Повітряні сили ЗСУ зафіксували, що перша крилата ракета росіян вже залетіла у Сумську область. Ворожа ціль тримає південно-західний курс.

Відновлення мирних переговорів щодо завершення війни

Як повідомляли Новини.LIVE, минулими вихідними 5 і 6 вересня спецпредставники Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідали Москву та Київ, щоб відновити мирні переговори між країнами. Президент України Володимир Зеленський вже повідомив, що США вивчають можливі кроки для деескалації війни Росії проти України в зимовий період.

Також ми писали, що 7 вересня президент США Дональд Трамп обговорив із прем'єр-міністром Британії Енді Бернемом роботу над припиненням вогню в Україні.

обстріли ракета війна в Україні крилаті ракети Ту-95
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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