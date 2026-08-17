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Главная Новости дня Россия обстреляла Сумы: разрушились дома, есть пострадавший

Россия обстреляла Сумы: разрушились дома, есть пострадавший

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2026 00:53
Вечером 16 августа 2026 года россияне атаковали Сумы
Пожар в Сумах после обстрела вечером 16 августа 2026 года. Фото: Сумской городской совет

Поздно вечером в воскресенье, 16 августа, Сумы подверглись атаке ударных БпЛА. Россияне ударили "Геранями" по объекту городской гражданской инфраструктуры в Заречном районе. Вспыхнул пожар. В этом же районе под ударом реактивных БпЛА оказался частный сектор. Пострадал один человек. Получили повреждения жилые дома.

Об этом сообщил начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко, передает Новини.LIVE.

РФ вечером 16 августа 2026 года обстреляла Сумы
Скриншот сообщения Сергея Кривошеенко

Что известно об обстреле Сум вечером 16 августа

Воздушную тревогу в Сумском районе объявили еще в 18:43. В 23:10 Воздушные Силы ВС Украины предупредили, что в направлении Сум летят несколько беспилотников. В 00:21 17 августа военные сообщили, что есть еще БпЛА курсом на Сумы.

Атака БпЛА вечером 16 августа 2026 года
Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на пресс-центр агрохолдинга "Укрлендфарминг" сообщал о российском ударе по сельскохозяйственному предприятию в Сумской области. Атака разрушила элеваторный комплекс. Есть раненый.

Также Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС писал, что 16 августа из-под завалов многоэтажного дома в Краматорске извлекли тело мужчины. Дом разрушился в результате авиаудара 13 августа. Обрушились конструкции с первого по пятый этажи.

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Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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