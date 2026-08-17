Увечері 16 серпня 2026 року росіяни атакували Суми

Пожежа в Сумах після обстрілу ввечері 16 серпня 2026 року. Фото: Сумська міська рада

Пізно ввечері в неділю, 16 серпня, Суми опинилися під атакою ударних БпЛА. Росіяни вдарили "Геранями" по об'єкту міської цивільної інфраструктури в Зарічному районі. Спалахнула пожежа. У цьому ж районі під ударом реактивних БпЛА опинився приватний сектор. Постраждала людина. Зазнали пошкоджень житлові будинки.

Про це повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко, передає Новини.LIVE.

Скриншот повідомлення Сергія Кривошеєнка

Що відомо про обстріл Сум увечері 16 серпня

Повітряну тривогу в Сумському районі оголосили ще о 18:43. О 23:10 Повітряні Сили ЗС України попередили, що в напрямку Сум летять декілька безпілотників. О 00:21 17 серпня військові зазначили, що є ще БпЛА курсом на Суми.

Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Раніше Новини.LIVE з посиланням на пресцентр агрохолдингу "Укрлендфармінг" повідомляв про російський удар по сільськогосподарському підприємству на Сумщині. Атака зруйнувала елеваторний комплекс. Є поранений.

Також Новини.LIVE з посиланням на ДСНС писав, що з-під завалів багатоповерхівки у Краматорську 16 серпня вилучили тіло чоловіка. Будинок зруйнувався внаслідок авіаудару 13 серпня. Обвалилися конструкції з першого по п'ятий поверхи.