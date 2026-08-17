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Головна Новини дня РФ обстріляла Суми: зруйнувалися будинки, є постраждалий

РФ обстріляла Суми: зруйнувалися будинки, є постраждалий

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2026 00:53
Увечері 16 серпня 2026 року росіяни атакували Суми
Пожежа в Сумах після обстрілу ввечері 16 серпня 2026 року. Фото: Сумська міська рада

Пізно ввечері в неділю, 16 серпня, Суми опинилися під атакою ударних БпЛА. Росіяни вдарили "Геранями" по об'єкту міської цивільної інфраструктури в Зарічному районі. Спалахнула пожежа. У цьому ж районі під ударом реактивних БпЛА опинився приватний сектор. Постраждала людина. Зазнали пошкоджень житлові будинки.

Про це повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко, передає Новини.LIVE.

РФ увечері 16 серпня 2026 року обстріляла Суми
Скриншот повідомлення Сергія Кривошеєнка

Що відомо про обстріл Сум увечері 16 серпня 

Повітряну тривогу в Сумському районі оголосили ще о 18:43. О 23:10 Повітряні Сили ЗС України попередили, що в напрямку Сум летять декілька безпілотників. О 00:21 17 серпня військові зазначили, що є ще БпЛА курсом на Суми.

Атака БпЛА ввечері 16 серпня 2026 року
Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Раніше Новини.LIVE з посиланням на пресцентр агрохолдингу "Укрлендфармінг" повідомляв про російський удар по сільськогосподарському підприємству на Сумщині. Атака зруйнувала елеваторний комплекс. Є поранений.

Також Новини.LIVE з посиланням на ДСНС писав, що з-під завалів багатоповерхівки у Краматорську 16 серпня вилучили тіло чоловіка. Будинок зруйнувався внаслідок авіаудару 13 серпня. Обвалилися конструкції з першого по п'ятий поверхи.

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безпілотники Суми обстріли війна в Україні БпЛА постраждалі
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

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