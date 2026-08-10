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Главная Новости дня Россия обстреляла Сумы КАБами: пострадавших минимум пятеро

Россия обстреляла Сумы КАБами: пострадавших минимум пятеро

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2026 05:30
Ночью 10 августа 2026 года РФ обстреляла Сумы ракетами КАБ
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В ночь на понедельник, 10 августа, армия РФ нанесла удары КАБами по Сумам. Зафиксировали пять ударов по гражданской инфраструктуре. Пострадали как минимум пять человек.

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает Новини.LIVE.

Последствия обстрела Сум ночью 10 августа

Попадания произошли на трех локациях в двух районах города. Потерпевшим оказывают помощь. Погибших, по предварительной информации, нет.

Получил повреждения жилой сектор. Специалисты обследуют территорию и уточняют информацию о масштабах последствий обстрела.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на информационные листовки в супермаркетах, сообщал, что в магазинах сети "Сільпо" может возникнуть дефицит некоторых товаров. Причиной является удар россиян по крупным складским комплексам ритейлера. В компании уверяют, что уже работают над восстановлением поставок.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на обращение Президента Украины Владимира Зеленского писал, что в ночь на 9 августа под российскими ударами оказались Одесса, Павлоград и Харьков. Атака разрушила жилые дома, энергообъекты и портовую инфраструктуру. В общей сложности за неделю враг выпустил по Украине 61 ракету, 1 560 дронов и 1 540 авиабомб.

Сумы обстрелы КАБ
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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