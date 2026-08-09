В "Сильпо" предупредили о дефиците некоторых товаров после обстрела

Полка с ягодами в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Известная украинская торговая сеть "Сільпо" столкнулась с серьезными логистическими трудностями, из-за чего прилавки многих супермаркетов в разных регионах страны остаются полупустыми. Причиной временного дефицита некоторых продуктов стал удар россиян по крупным складским комплексам ритейлера. В то же время компания уже приступила к экстренным мерам по восстановлению поставок.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информационные сообщения компании в торговых залах.

Дефицит продуктов в Сильпо

Наиболее заметно отсутствие товаров в настоящее время в секторах свежей продукции, в частности на полках с зеленью, фруктами и овощами.

Представители торговой сети уже разместили в залах специальные информационные плакаты, объясняющие посетителям причины пустых мест на полках.

"Дорогие друзья, из-за последствий вражеской атаки на нашу логистическую инфраструктуру на доставку некоторых товаров требуется больше времени", — говорится в сообщении.

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Как ранее писали Новини.LIVE, российский удар 5 августа нанёс значительные финансовые потери многим ведущим украинским компаниям. Пожары и разрушения различной степени были зафиксированы на логистических объектах таких гигантов рынка, как NOVUS, "Нова пошта", ROZETKA, Эпицентр, INTERTOP, PUMA, LIQUI MOLY Ukraine, Toyota Украина и нескольких других представительств. Кроме того, погибли шестеро сотрудников Сильпо.

Также мы писали, что за эту неделю Россия выпустила по украинским городам 61 ракету, 1560 дронов и 1540 авиабомб. Были серьезно повреждены объекты критической инфраструктуры, портовые сооружения, склады, железная дорога и десятки жилых домов.