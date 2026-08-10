Уночі 10 серпня 2026 року РФ обстріляла Суми КАБами

Рятувальник гасить пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС Тернопільщини

У ніч проти понеділка, 10 серпня, армія РФ ударила КАБами по Сумах. Зафіксували п'ять ударів по цивільній інфраструктурі. Постраждали щонайменше п'ятеро людей.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Новини.LIVE.

Наслідки обстрілу Сум уночі 10 серпня

Влучання сталися на трьох локаціях у двох районах міста. Потерпілим надають допомогу. Загиблих, за попередньою інформацією, немає.

Зазнав пошкоджень житловий сектор. Фахівці обстежують територію та уточнюють інформацію щодо того, наскільки масштабні наслідки обстрілу.

Раніше Новини.LIVE з повідомленням на інформаційні листівки в супермаркетах повідомляв, що в магазинах мережі "Сільпо" може виникнути дефіцит деяких товарів. Причиною є удар росіян по великих складських комплексах рителейра. У компанії запевняють, що вже працюють над відновленням поставок.

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Також Новини.LIVE з посиланням на звернення Президента України Володимира Зеленського писав, що в ніч проти 9 серпня під російськими ударами опинилися Одеса, Павлоград і Харків. Атака зруйнувала житлові будинки, енергооб'єкти та портову інфраструктуру. Загалом упродовж тижня ворог випустив по Україні 61 ракету, 1 560 дронів та 1 540 авіабомб.