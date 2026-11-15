Спасатель устраняет последствия российского обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские оккупанты в воскресенье, 15 ноября, атаковали Херсонскую область. В результате обстрела ранения получили четыре человека. Прокуратура начала досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской областной прокуратуры, передает Новини.LIVE.

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Российский обстрел Херсонской области

В течение 15 ноября российские захватчики атаковали населенные пункты Херсонской области артиллерией и дронами различных типов.

"По состоянию на 17:30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии пострадали четыре человека. Два человека в Белозерке и по одному в Херсоне и Бериславе получили травмы в результате использования врагом БпЛА", — говорится в сообщении.

Кроме того, противник повредил:

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частные и многоквартирные дома;

производственные помещения;

служебный и легковой автотранспорт.

Прокуроры и следователи проводят неотложные следственные действия и документируют последствия очередного военного преступления.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС, 15 ноября российские дроны атаковали территорию пожарно-спасательной части в Краматорске. К счастью, никто из личного состава пожарно-спасательной части не пострадал.

Кроме того, Россия вновь наносила удары по энергообъектам Украины. В результате обстрелов без света осталась часть потребителей в двух областях.