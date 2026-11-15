Рятувальник ліквідовує наслідки російського обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти у неділю, 15 листопада, атакували Херсонську область. Внаслідок обстрілу поранення отримали четверо людей. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів.

Про це повідомила пресслужба Херсонської обласної прокуратури, передає Новини.LIVE.

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Російський обстріл Херсонщини

Упродовж 15 листопада російські загарбники атакували населені пункти Херсонщини артилерією та дронами різних типів.

"Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії постраждали чотири людини. Дві людини у Білозерці та по одній у Херсоні та Бериславі отримали травми через використання ворогом БпЛА", — йдеться у повідомленні.

Крім того, противник пошкодив:

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приватні та багатоквартирні будинки;

виробничі приміщення;

службовий та легковий автотранспорт.

Прокурори та слідчі проводять невідкладні слідчі дії та документують наслідки чергового воєнного злочину.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на ДСНС, 15 листопада російські дрони атакували територію пожежно-рятувальної частини в Краматорську. На щастя, ніхто з особового складу пожежно-рятувальної частини не постраждав.

Крім того, Росія знову завдавала ударів по енергообʼєктах України. Внаслідок обстрілів без світла залишилася частина споживачів у двох областях.