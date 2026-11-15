Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЗаконБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росія обстріляла Херсонщину: чотири людини отримали поранення

Росія обстріляла Херсонщину: чотири людини отримали поранення

Ua ru
15 листопада 2026 18:40
Росія атакувала Херсонщину 15 листопада: четверо людей дістали поранення ДСНС
Рятувальник ліквідовує наслідки російського обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти у неділю, 15 листопада, атакували Херсонську область. Внаслідок обстрілу поранення отримали четверо людей. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів.

Про це повідомила пресслужба Херсонської обласної прокуратури, передає Новини.LIVE.

Реклама

Російський обстріл Херсонщини

Упродовж 15 листопада російські загарбники атакували населені пункти Херсонщини артилерією та дронами різних типів.

"Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії постраждали чотири людини. Дві людини у Білозерці та по одній у Херсоні та Бериславі отримали травми через використання ворогом БпЛА", — йдеться у повідомленні.

Крім того, противник пошкодив: 

Читайте також:
  • приватні та багатоквартирні будинки;
  • виробничі приміщення;
  • службовий та легковий автотранспорт.

Прокурори та слідчі проводять невідкладні слідчі дії та документують наслідки чергового воєнного злочину.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на ДСНС, 15 листопада російські дрони атакували територію пожежно-рятувальної частини в Краматорську. На щастя, ніхто з особового складу пожежно-рятувальної частини не постраждав.

Крім того, Росія знову завдавала ударів по енергообʼєктах України. Внаслідок обстрілів без світла залишилася частина споживачів у двох областях.

війна Херсон обстріли Херсонська область Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації