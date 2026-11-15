Українські рятувальники. Фото ілюстративне: ДСНС

У неділю, 15 листопада, російські безпілотники завдали ударів по території пожежно-рятувальної частини в Краматорську Донецької області. Унаслідок атаки було пошкоджено огорожу, інфраструктуру Державної служби з надзвичайних ситуацій та автотранспорт рятувальників.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДСНС України.

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Постраждалий автомобіль рятувальників. Фото: ДСНС

Російські дрони атакували пожежну частину в Краматорську

За інформацією ДСНС, російські війська протягом дня завдали ударів по території одного з їхніх підрозділів, унаслідок чого було пошкоджено паркан пожежно-рятувальної частини. Крім того, загорівся службовий автомобіль, який перебував на території підрозділу.

На оприлюднених ДСНС фотографіях видно пошкоджений автомобіль, який наразі потребує відновлення.

Постраждалий автомобіль рятувальників. Фото: ДСНС

Співробітники ДСНС оперативно ліквідували займання службового транспорту за допомогою первинних засобів пожежогасіння.

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У відомстві наголосили, що внаслідок російського удару ніхто з особового складу пожежно-рятувальної частини не постраждав.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що внаслідок російських ударів по енергетиці частина Запорізької та Дніпропетровської областей залишилася без електропостачання. У постраждалих регіонах запровадили аварійні відключення світла.

Також Новини.LIVE писав, що російські війська атакували об'єкт критичної інфраструктури в Мені Чернігівської області. Унаслідок удару загинули двоє чоловіків віком 42 і 45 років. Ще один 33-річний місцевий житель зазнав поранень.