РФ атакувала рятувальників у Краматорську
У неділю, 15 листопада, російські безпілотники завдали ударів по території пожежно-рятувальної частини в Краматорську Донецької області. Унаслідок атаки було пошкоджено огорожу, інфраструктуру Державної служби з надзвичайних ситуацій та автотранспорт рятувальників.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДСНС України.
Російські дрони атакували пожежну частину в Краматорську
За інформацією ДСНС, російські війська протягом дня завдали ударів по території одного з їхніх підрозділів, унаслідок чого було пошкоджено паркан пожежно-рятувальної частини. Крім того, загорівся службовий автомобіль, який перебував на території підрозділу.
На оприлюднених ДСНС фотографіях видно пошкоджений автомобіль, який наразі потребує відновлення.
Співробітники ДСНС оперативно ліквідували займання службового транспорту за допомогою первинних засобів пожежогасіння.
У відомстві наголосили, що внаслідок російського удару ніхто з особового складу пожежно-рятувальної частини не постраждав.
Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що внаслідок російських ударів по енергетиці частина Запорізької та Дніпропетровської областей залишилася без електропостачання. У постраждалих регіонах запровадили аварійні відключення світла.
Також Новини.LIVE писав, що російські війська атакували об'єкт критичної інфраструктури в Мені Чернігівської області. Унаслідок удару загинули двоє чоловіків віком 42 і 45 років. Ще один 33-річний місцевий житель зазнав поранень.