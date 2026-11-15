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РФ атакувала рятувальників у Краматорську

Ua ru
15 листопада 2026 16:08
У Краматорську російські дрони атакували пожежно-рятувальну частину ДСНС ДСНС
Українські рятувальники. Фото ілюстративне: ДСНС

У неділю, 15 листопада, російські безпілотники завдали ударів по території пожежно-рятувальної частини в Краматорську Донецької області. Унаслідок атаки було пошкоджено огорожу, інфраструктуру Державної служби з надзвичайних ситуацій та автотранспорт рятувальників.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДСНС України.

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Россия атаковала пожарную часть, 15 ноября
Постраждалий автомобіль рятувальників. Фото: ДСНС

Російські дрони атакували пожежну частину в Краматорську

За інформацією ДСНС, російські війська протягом дня завдали ударів по території одного з їхніх підрозділів, унаслідок чого було пошкоджено паркан пожежно-рятувальної частини. Крім того, загорівся службовий автомобіль, який перебував на території підрозділу.

На оприлюднених ДСНС фотографіях видно пошкоджений автомобіль, який наразі потребує відновлення.

Россия атаковала пожарную часть, 15 ноября
Постраждалий автомобіль рятувальників. Фото: ДСНС

Співробітники ДСНС оперативно ліквідували займання службового транспорту за допомогою первинних засобів пожежогасіння.

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У відомстві наголосили, що внаслідок російського удару ніхто з особового складу пожежно-рятувальної частини не постраждав.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що внаслідок російських ударів по енергетиці частина Запорізької та Дніпропетровської областей залишилася без електропостачання. У постраждалих регіонах запровадили аварійні відключення світла.

Також Новини.LIVE писав, що російські війська атакували об'єкт критичної інфраструктури в Мені Чернігівської області. Унаслідок удару загинули двоє чоловіків віком 42 і 45 років. Ще один 33-річний місцевий житель зазнав поранень.

ДСНС обстріли рятувальники Краматорськ постраждалі
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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