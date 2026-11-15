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Главная Новости дня Россия атаковала спасателей в Краматорске

Россия атаковала спасателей в Краматорске

Ua ru
15 ноября 2026 16:08
В Краматорске российские дроны атаковали пожарно-спасательную часть ГСЧС ГСЧС
Украинские спасатели. Иллюстративное фото: ГСЧС

В воскресенье, 15 ноября, российские беспилотники нанесли удары по территории пожарно-спасательной части в Краматорске Донецкой области. В результате атаки были повреждены ограждение, инфраструктура Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и автотранспорт спасателей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС Украины.

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Россия атаковала пожарную часть, 15 ноября
Поврежденный автомобиль спасателей. Фото: ГСЧС

Российские дроны атаковали пожарную часть в Краматорске

По информации ГСЧС, российские войска в течение дня нанесли удары по территории одного из ее подразделений, в результате чего был поврежден забор пожарно-спасательной части. Кроме того, загорелся служебный автомобиль, который находился на территории подразделения.

На опубликованных ГСЧС фотографиях виден поврежденный автомобиль, который сейчас нуждается в восстановлении.

Россия атаковала пожарную часть, 15 ноября
Поврежденный автомобиль спасателей. Фото: ГСЧС

Сотрудники ГСЧС оперативно ликвидировали возгорание служебного транспорта с помощью первичных средств пожаротушения.

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В ведомстве подчеркнули, что в результате российского удара никто из личного состава пожарно-спасательной части не пострадал.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что в результате российских ударов по энергетике часть Запорожской и Днепропетровской областей осталась без электроснабжения. В пострадавших регионах ввели аварийные отключения света.

Также Новини.LIVE писал, что российские войска атаковали объект критической инфраструктуры в Мене Черниговской области. В результате удара погибли двое мужчин в возрасте 42 и 45 лет. Еще один 33-летний местный житель получил ранения.

ГСЧС обстрелы спасатели Краматорск пострадавшие
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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