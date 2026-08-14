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Главная Новости дня Россия объявила в розыск сына министра Кеннеди, который воевал в ВСУ

Россия объявила в розыск сына министра Кеннеди, который воевал в ВСУ

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2026 13:51
Российский суд объявил в розыск сына министра Роберта Кеннеди, который воевал на стороне Украины
Конор Кеннеди. Фото: instagram.com/5 канал

Российский суд вынес решение о заочном аресте и объявлении в международный розыск сына министра здравоохранения США Конора Кеннеди. Его обвиняют в ведении боевых действий на стороне ВСУ в рядах Международного легиона. При этом такой шаг Москвы может существенно осложнить дипломатические контакты между американским и российским правительствами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на публикацию издания Independent.

Участие Кеннеди в боях на Харьковщине

Сын известного американского политика, министра здравоохранения США Роберта Кеннеди-младшего, самостоятельно принял решение помочь украинскому народу сразу после начала большой войны.

Мужчина приехал в страну и принимал непосредственное участие в защите восточных регионов от наступления захватчиков в первые месяцы полномасштабного вторжения РФ.

Российская сторона утверждает, что американец воевал против россиян на территории Харьковской области, и теперь по статье о наемничестве ему грозит до десяти лет тюрьмы.

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Подобные заочные приговоры российские суды массово выносят и в отношении многих других иностранных граждан, вставших на защиту нашего государства.

Однако арест представителя известной американской политической династии имеет гораздо более серьёзный политический подтекст и может привести к новому дипломатическому конфликту между США и Россией.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, министерство иностранных дел Перу обнародовало официальные данные об участии своих граждан в войне против Украины на стороне РФ. 11 перуанцев уже погибли на фронте, ещё 114 граждан Перу пропали без вести в зоне боевых действий, а трое находятся в украинском плену.

Также мы сообщали, что суд в Дамаске заочно приговорил бывшего диктатора Сирии Башара Асада и его младшего брата Махера к смертной казни за военные преступления против гражданского населения во время четырнадцатилетней гражданской войны. Приговор вынесен заочно, так как беглецы нашли убежище в России.

США суд ВСУ война в Украине добровольцы
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов

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