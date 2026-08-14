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Головна Новини дня РФ оголосила у розшук сина міністра Кеннеді, який воював у ЗСУ

РФ оголосила у розшук сина міністра Кеннеді, який воював у ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2026 13:51
Російський суд оголосив у розшук сина міністра Роберта Кеннеді, який воював за Україну
Конор Кеннеді. Фото: instagram.com/5 канал

Російський суд ухвалив рішення про заочний арешт та оголошення у міжнародний розшук сина міністра охорони здоров'я США Конора Кеннеді. Його звинувачують у веденні бойових дій на боці ЗСУ в лавах Інтернаціонального легиону. При цьому такий крок Москви може суттєво ускладнити дипломатичні контакти між американським та російським урядами.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на публікацію видання Independent.

Участь Кеннеді у боях на Харківщині

Син відомого американського політика, міністра охорони здоров'я США Роберта Кеннеді-молодшого, самостійно прийняв рішення допомогти українському народові одразу після початку великої війни.

Чоловік приїхав до країни і брав безпосередню участь у захисті східних регіонів від наступу загарбників в перші місяці повномасштабного вторгнення РФ.

Російська сторона стверджує, що американець воював проти росіян на території Харківської області, і тепер за статтею про найманство йому загрожує до десяти років в'язниці.

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Подібні заочні вироки російські суди масово штампують і щодо багатьох інших іноземних громадян, які стали на захист нашої держави.

Проте арешт представника відомої американської політичної династії має набагато серйозніший політичний підтекст та може створити новий дипломатичний конфлікт між США та Росією.

Як писали Новини.LIVE раніше, міністерство закордонних справ Перу оприлюднило офіційні дані про участь своїх громадян у війні проти України на боці РФ. 11 перуанців вже загинули на фронті, ще 114 громадян Перу безвісти зникли в зоні бойових дій, а троє знаходяться в українському полоні.

Також ми повідомляли, що суд у Дамаску заочно засудив колишнього диктатора Сирії Башара Асада та його молодшого брата Махера до смертної кари за воєнні злочини проти цивільного населення під час чотирнадцятирічної громадянської війни. Вирок винесений заочно, так як втікачі знайшли притулок у Росії.

США суд ЗСУ війна в Україні добровольці
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов

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