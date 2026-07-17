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Главная Новости дня РФ ночью выпустила по Украине более 130 дронов и 8 ракет: реакция Зеленского

РФ ночью выпустила по Украине более 130 дронов и 8 ракет: реакция Зеленского

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Дата публикации 17 июля 2026 09:47
Обстрел Украины 17 июля — РФ запустила 130 дронов и 8 ракет
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

В ночь на 17 июля российские войска атаковали украинские города и населенные пункты с помощью ударных дронов и ракет. В результате в различных регионах есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.

Последствия ударов по Украине 17 июля

Зеленский рассказал, что в Одессе в результате ночного ракетного удара по жилому дому погибли два человека. Еще пять человек получили ранения, среди них трое детей. По его словам, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

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Поврежденные дома после обстрелов. Фото: ГСЧС
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Уничтоженные автомобили в результате удара РФ. Фото: ГСЧС
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Последствия обстрелов Одессы. Фото: ГСЧС
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Спасатели ликвидируют последствия удара. Фото: ГСЧС
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Последствия удара по Одессе. Фото: ГСЧС

Кроме того, оккупанты применили 15 авиабомб в Сумской области. В результате вражеских обстрелов в Сумах ранен человек, повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура, в частности библиотека.

Президент отметил, что под обстрелами находились и другие наши регионы. Так, в Запорожской области в результате авиаудара погибли два человека, а ещё пятеро ранены. В Харьковской области в результате обстрела трое раненых. В Черниговской области ранен один человек. Под обстрелами оказались также Херсонская, Донецкая и Днепропетровская области. Всего в течение ночи враг выпустил по Украине более 130 ударных дронов и 8 ракет.

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"Важно, чтобы каждое государственное учреждение, все, кто задействован в переговорах с партнерами по вопросам поддержки обороны и устойчивости Украины, действовали максимально оперативно и эффективно. Необходимо ускорить выполнение всего, о чем договорено на уровне лидеров", — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что каждый оборонный пакет сейчас — это не просто цифра, а конкретные средства, которые ежедневно защищают жизни в Украине.

Как писали Новини.LIVE, этой ночью РФ сбросила пять кассетных бомб на Сумы. С момента предыдущего обстрела города прошло менее шести часов.

Кроме того, президент сообщил, что за июль Россия совершила шесть баллистических атак на Киев. Он подчеркнул необходимость ускорить поставки перехватчиков для украинской противовоздушной обороны.

Владимир Зеленский обстрелы ракеты дроны
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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