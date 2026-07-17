Обстріл України 17 липня — РФ випустила 130 дронів і 8 ракет

Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Російські війська у ніч проти 17 липня атакували українські міста та громади ударними дронами та ракетами. Внаслідок цього у різних регіонах є загиблі та поранені.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Президента України Володимира Зеленського.

Наслідки ударів по Україні 17 липня

Зеленський розповів, що в Одесі внаслідок нічного ракетного удару по житловому будинку загинули дві людини. Ще п’ятеро людей зазнали поранень, серед них три дитини. За його словами, усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Пошкоджені будинки після обстрілів. Фото: ДСНС

Знищені автомобілі внаслідок удару РФ. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілів Одеси. Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідують наслідки удару. Фото: ДСНС

Наслідки удару по Одесі. Фото: ДСНС

Крім того, окупанти застосували 15 КАБів по Сумщині. Через ворожі обстріли у Сумах поранено людину, пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру, зокрема бібліотеку.

Президент зазначив, що під обстрілами перебували й інші наші регіони. Так, у Запорізькій області внаслідок авіаудару загинули дві людини, а ще п’ятеро поранені. На Харківщині внаслідок обстрілу троє поранених. На Чернігівщині поранено одну людину. Були під обстрілами й Херсонщина, Донеччина та Дніпровщина. Загалом протягом ночі ворог випустив по Україні понад 130 ударних дронів і 8 ракет.

Читайте також:

"Важливо, щоб кожна державна інституція, усі, хто задіяні до перемовин з партнерами щодо підтримки захисту та стійкості України, були максимально оперативними та ефективними. Потрібно прискорювати виконання всього, про що домовлено на рівні лідерів", — наголосив глава держави.

Він додав, що кожен оборонний пакет зараз — це не просто цифра, а конкретні засоби, які щодня захищають життя в Україні.

Як писали Новини.LIVE, цієї ночі РФ скинула п'ять КАБів на Суми. Від попереднього обстрілу міста минуло менше шести годин.

Крім того, президент повідомляв, що за липень Росія здійснила шість балістичних атак на Київ. Він наголосив на необхідності прискорити постачання перехоплювачів для української протиповітряної оборони.