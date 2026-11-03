Обстрел Украины 3 ноября — Россия запустила крылатые ракеты

Бомбардировщик Ту-95МС. Фото: российские СМИ

Во вторник утром, 2 ноября, россияне массированно атакуют Украину крылатыми ракетами, запущенными со стратегической авиации. В настоящее время ракеты уже находятся в воздушном пространстве Украины и приближаются как минимум с двух направлений.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Воздушных сил ВСУ.

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Украина под ударом ракет утром 3 ноября

Отметим, что этой ночью мониторинговые каналы сообщали, что враг поднял в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160. В общей сложности речь якобы идет о 11 самолетах.

Примерно после третьего часа ночи враг произвел пуски крылатых ракет, а еще через некоторое время снова были повторные пусковые маневры. Это может означать, что ракетный обстрел может проходить в несколько волн.

Уже в 05:59 Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что вражеские цели уже зафиксированы над Украиной. Ракеты прилетели с двух направлений — через Харьковскую и Запорожскую области. В настоящее время они продолжают движение и уже были зафиксированы в Днепропетровской и Полтавской областях.

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В Днепре раздались взрывы. Военные зафиксировали, что часть вражеских целей летит именно на этот город.

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Прямо сейчас взрывы прогремели в Винницкой области. По данным военных, большинство вражеских ракет движутся в западном направлении.

Также мониторинговые каналы этим утром писали, что над Украиной в один момент фиксировалось около 40 крылатых ракет. Однако отметим, что это неофициальная информация, и точные данные можно будет узнать утром из отчета Воздушных сил ВСУ.

Где объявлена тревога

По состоянию на 06:15 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Карта воздушных тревог

Как сообщали Новини.LIVE, вчера президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что россияне готовят новый массированный удар по Украине. Он сообщил, что враг планирует наносить удары по энергетике.

Также мы писали, что враг этой ночью нанес по Украине удар баллистическими ракетами. Под ударом оказались, по меньшей мере, Днепр, Харьков и Винницкая область.