Обстріл України 3 листопада - Росія запустила крилаті ракети

Бомбардувальник Ту-95МС Фото: росЗМІ

Росіяни у вівторок зранку, 2 листопада, масовано атакують Україну крилатими ракетами, які запустив під зі стратегічної авіації. Наразі ракети вже у повітряному просторі України та заходять щонайменше з двох напрямків.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Повітряних сил ЗСУ.

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Україна під ударом ракет зранку 3 листопада

Зауважимо, що цієї ночі моніторингові канали писали, що ворог підняв у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160. Сумарно нібито мова йде про 11 бортів.

Приблизно після третьої ночі ворог здійснив пуски крилатих ракет, а ще через деякий час знову були повторні пускові маневри. Це можна означати, що обстріл ракетами може бути у кілька хвиль.

Вже о 05:59 Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що ворожі цілі вже зафіксовані над Україною. Ракети залетіли з двох напрямків — через Харківську та Запорізьку області. Наразі вони продовжують рух і вже фіксувалися на Дніпропетровщині та Полтавщині.

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Оновлено о 06:28

У Дніпрі пролунали вибухи. Військові фіксували, що частина ворожих цілей летять саме на це місто.

Оновлено о 06:46

Прямо зараз вибухи пролунали у Вінницькій області. За даними військових, більшість ворожих ракет рухаються у західному напрямку.

Також моніторингові канали цього ранку писали, над Україною в один момент фіксувалося близько 40 крилатих ракет. Проте зауважимо, що це неофіційна інформація і точні дані можна буде дізнатися зранку у звіті Повітряних сил ЗСУ.

Де оголосили тривогу

Станом на 06:15 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог

Як повідомляли Новини.LIVE, вчора Президент України Володимир Зеленський попереджав, що росіяни готують новий масований удар по Україні. Він поінформував, що ворог планує бити по енергетиці.

Також ми писали, що ворог цієї ночі вдарив по Україні балістикою. Під ударом були щонайменше Дніпро, Харків та Вінницька область.