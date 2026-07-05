В результате обстрела Запорожья вечером 4 июля 2026 года пострадали как минимум три человека

Разрушения в доме в Запорожье после обстрела вечером 4 июля 2026 года. Фото: Запорожская ОГА/Telegram

Поздно вечером в субботу, 4 июля, россияне нанесли как минимум пять ударов по Запорожью. Повреждения получили многоквартирный дом и автостоянка. Известно о трех пострадавших: среди них есть ребёнок.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

Последствия обстрела Запорожья вечером 4 июля

Атака разрушила стену многоэтажного дома. Обрушились пять этажей: с первого по пятый. Повреждения получили окна и автомобили, которые стояли на парковке. Пострадала городская критическая инфраструктура.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Запорожскую ОВА сообщал, что поздно вечером 3 июля жилая застройка Запорожья подверглась российскому удару. По состоянию на утро 4 июля было известно о восьми пострадавших. В частности, в результате обстрела получили травмы двое детей.

Также Новини.LIVE со ссылкой на начальника Николаевской ОВА Виталия Кима писал, что россияне изменили тактику нанесения ударов. Под вражескими атаками все чаще оказываются АЗС, склады и гражданские объекты с горючими материалами. Россияне хотят создать картинку для телевидения: как будто они сжигают логистику и наносят огромный удар по Украине.