Унаслідок обстрілу Запоріжжя ввечері 4 липня 2026 року постраждали щонайменше троє людей

Руйнування в будинку в Запоріжжі після обстрілу ввечері 4 липня 2026 року. Фото: Запорізька ОВА/Telegram

Пізно ввечері в суботу, 4 липня, росіяни завдали щонайменше п'ятьох ударів по Запоріжжю. Зазнали пошкоджень багатоквартирний будинок і автостоянка. Відомо про трьох травмованих: серед них є дитина.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

Наслідки обстрілу Запоріжжя ввечері 4 липня

Атака зруйнувала стіну багатоповерхівки. Обвалилися п'ять поверхів: з першого по п'ятий. Зазнали пошкоджень вікна та автомобілі, які стояли на парковці. Постраждала міська критична інфраструктура.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Запорізьку ОВА повідомляв, що пізно ввечері 3 липня житлова забудова Запоріжжя зазнала російського удару. Станом на ранок 4 липня було відомо про вісьмох постраждалих. Зокрема, через обстріл травмувалися двоє дітей.

Також Новини.LIVE з посиланням на начальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма писав, що росіяни змінили тактику завдання ударів. Під ворожими атаками дедалі частіше опиняються АЗС, склади та цивільні об'єкти з горючими матеріалами. Росіяни хочуть створити картинку для телебачення: як нібито палять логістику й завдають величезного удару по Україні.