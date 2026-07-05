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Головна Новини дня РФ завдала ударів по Запоріжжю: серед травмованих є дитина

РФ завдала ударів по Запоріжжю: серед травмованих є дитина

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2026 00:45
Унаслідок обстрілу Запоріжжя ввечері 4 липня 2026 року постраждали щонайменше троє людей
Руйнування в будинку в Запоріжжі після обстрілу ввечері 4 липня 2026 року. Фото: Запорізька ОВА/Telegram

Пізно ввечері в суботу, 4 липня, росіяни завдали щонайменше п'ятьох ударів по Запоріжжю. Зазнали пошкоджень багатоквартирний будинок і автостоянка. Відомо про трьох травмованих: серед них є дитина. 

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

Наслідки обстрілу Запоріжжя ввечері 4 липня 

Атака зруйнувала стіну багатоповерхівки. Обвалилися п'ять поверхів: з першого по п'ятий. Зазнали пошкоджень вікна та автомобілі, які стояли на парковці. Постраждала міська критична інфраструктура

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Запорізьку ОВА повідомляв, що пізно ввечері 3 липня житлова забудова Запоріжжя зазнала російського удару. Станом на ранок 4 липня було відомо про вісьмох постраждалих. Зокрема, через обстріл травмувалися двоє дітей.

Також Новини.LIVE з посиланням на начальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма писав, що росіяни змінили тактику завдання ударів. Під ворожими атаками дедалі частіше опиняються АЗС, склади та цивільні об'єкти з горючими матеріалами. Росіяни хочуть створити картинку для телебачення: як нібито палять логістику й завдають величезного удару по Україні.

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Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
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