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Главная Новости дня Россия нанесла удар по Павлограду: один погибший и пять раненых

Россия нанесла удар по Павлограду: один погибший и пять раненых

Ua ru
14 сентября 2026 17:09
Россия нанесла удар по Павлограду: один погибший и пять раненых
Нападение в Днепропетровской области. Иллюстративное фото: ГСЧС

В результате российского удара по Павлограду Днепропетровской области погиб один человек, ещё пятеро получили ранения. Пострадавших доставили в больницу, один из них находится в тяжёлом состоянии. После атаки в городе возник пожар, горят автомобили, на месте работают экстренные службы.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.

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В Павлограде есть погибший и раненые

Росія вдарила по Павлограду: є загиблий та п’ятеро поранених - фото 1
Сообщение Александра Ганжи. Фото: скриншот

В результате вражеской атаки на город погиб один человек. Еще пятеро жителей получили ранения.

Пострадавшие находятся в больнице, где медики оказывают им необходимую помощь. Один из раненых находится в тяжелом состоянии.

В городе вспыхнул пожар

После удара в Павлограде возник пожар. По предварительным данным, горят автомобили.

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Последствия атаки на Павлоград. Фото: Александр Ганжа

На месте атаки работают все экстренные службы. Спасатели и медики ликвидируют последствия российского удара.

Как писали Новини.LIVE, российские войска атаковали три района Днепропетровской области. В результате ударов в Петропавловской громаде пострадали две женщины, также был поврежден автомобиль. В Кривом Роге российская атака повредила объекты инфраструктуры.

Также Новини.LIVE сообщали, что россияне атаковали Днепр, в результате чего семь человек получили ранения. В городе зафиксированы разрушения, а пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

Днепропетровская область погибшие Павлоград пострадавшие атака России на Украину
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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