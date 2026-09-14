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Головна Новини дня Росія вдарила по Павлограду: є загиблий та п’ятеро поранених

Росія вдарила по Павлограду: є загиблий та п’ятеро поранених

Ua ru
14 вересня 2026 17:09
Росія вдарила по Павлограду: є загиблий та п’ятеро поранених
Атака по Дніпропетровщині. Фото ілюстративне: ДСНС

Внаслідок російського удару по Павлограду Дніпропетровської області загинула одна людина, ще п’ятеро дістали поранень. Постраждалих доправили до лікарні, один із них перебуває у важкому стані. Після атаки у місті виникла пожежа, горять автомобілі, на місці працюють екстрені служби.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Ганжа, інформує Новини.LIVE.

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У Павлограді є загиблий та поранені

Росія вдарила по Павлограду: є загиблий та п’ятеро поранених - фото 1
Допис Олександра Ганжи. Фото: скриншот

Внаслідок ворожої атаки на місто загинула одна людина. Ще п’ятеро мешканців дістали поранень.

Постраждалі перебувають у лікарні, де медики надають їм необхідну допомогу. Один із поранених перебуває у важкому стані.

У місті спалахнула пожежа

Після удару в Павлограді виникла пожежа. За попередніми даними, горять автомобілі.

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Наслідки атаки на Павлоград. Фото: Олександр Ганжа

На місці атаки працюють усі екстрені служби. Рятувальники та медики ліквідовують наслідки російського удару.

Як писали Новини.LIVE, російські війська атакували три райони Дніпропетровщини. Унаслідок ударів у Петропавлівській громаді постраждали дві жінки, також було пошкоджено автомобіль. У Кривому Розі російська атака пошкодила об’єкти інфраструктури.

Також Новини.LIVE повідомляли, що росіяни атакували Дніпро, внаслідок чого семеро людей дістали поранень. У місті зафіксували руйнування, а постраждалим надали необхідну медичну допомогу.

Дніпропетровська область загиблі Павлоград постраждалі атака Росії на Україну
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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