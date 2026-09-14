Росія вдарила по Павлограду: є загиблий та п’ятеро поранених
Внаслідок російського удару по Павлограду Дніпропетровської області загинула одна людина, ще п’ятеро дістали поранень. Постраждалих доправили до лікарні, один із них перебуває у важкому стані. Після атаки у місті виникла пожежа, горять автомобілі, на місці працюють екстрені служби.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Ганжа, інформує Новини.LIVE.
У Павлограді є загиблий та поранені
Внаслідок ворожої атаки на місто загинула одна людина. Ще п’ятеро мешканців дістали поранень.
Постраждалі перебувають у лікарні, де медики надають їм необхідну допомогу. Один із поранених перебуває у важкому стані.
У місті спалахнула пожежа
Після удару в Павлограді виникла пожежа. За попередніми даними, горять автомобілі.
На місці атаки працюють усі екстрені служби. Рятувальники та медики ліквідовують наслідки російського удару.
Як писали Новини.LIVE, російські війська атакували три райони Дніпропетровщини. Унаслідок ударів у Петропавлівській громаді постраждали дві жінки, також було пошкоджено автомобіль. У Кривому Розі російська атака пошкодила об’єкти інфраструктури.
Також Новини.LIVE повідомляли, що росіяни атакували Дніпро, внаслідок чого семеро людей дістали поранень. У місті зафіксували руйнування, а постраждалим надали необхідну медичну допомогу.