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Главная Новости дня Россия нанесла удар по хозяйству в Сумской области: погиб мужчина

Россия нанесла удар по хозяйству в Сумской области: погиб мужчина

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Дата публикации 27 июня 2026 01:58
Вечером 26 июня 2026 года РФ обстреляла Сумской район
Пожар после обстрела Сумского района вечером 26 июня 2026 года. Фото: Олег Григоров

Вечером в пятницу, 26 июня, россияне нанесли дроновый удар по Сумскому району. Беспилотник попал в частный дом на территории Верхнесироватской громады. Погиб человек.

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает Новини.LIVE.

РФ вечером 26 июня 2026 года обстреляла Сумской район
Скриншот сообщения Олега Григорова

Последствия обстрела Сумского района вечером 26 июня

В хозяйственном помещении в момент атаки находился 66-летний владелец. Мужчина погиб на месте.

"Враг продолжает атаковать жилой сектор и объекты гражданской инфраструктуры. Угроза сохраняется", — отметил глава ОВА.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова сообщал, что вечером 26 июня россияне нанесли удар по дому в Запорожье. Получили повреждения окна и балконы. Автомобили сгорели дотла. Пострадали как минимум два человека.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на директора офиса международных проектов Укрзализныци Владимира Шемаева сообщал, что с начала полномасштабного вторжения россияне более 5,5 тысячи раз наносили удары по железнодорожным объектам. Под ударами оказывались мосты, станции, пассажирские поезда, грузовые локомотивы. Сумма убытков от таких ударов может составить сотни миллиардов гривен.

Сумская область обстрелы погибшие
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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