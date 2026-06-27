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Головна Новини дня РФ ударила до господарству на Сумщині: загинув чоловік

РФ ударила до господарству на Сумщині: загинув чоловік

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2026 01:58
РФ увечері 26 червня 2026 року обстріляла Сумський район
Пожежа після обстрілу Сумського району ввечері 26 червня 2026 року. Фото: Олег Григоров

Увечері в п'ятницю, 26 червня, росіяни завдали дронового удару по Сумському району. Безпілотник влучив у приватне домогосподарство на території Верхньосироватської громади. Загинула людина.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Новини.LIVE.

РФ увечері 26 червня 2026 року обстріляла Сумський район
Скриншот повідомлення Олега Григорова

Наслідки обстрілу Сумського району ввечері 26 червня 

У господарському приміщенні в момент атаки перебував 66-річний власник. Чоловік загинув на місці.

"Ворог продовжує атакувати житловий сектор і об'єкти цивільної інфраструктури. Загроза зберігається", — зазначив очільник ОВА.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова повідомляв, що ввечері 26 червня росіяни завдали удару по будинку в Запоріжжя. Зазнали поранень вікна й балкони. Ущент вигоріли автівки. Постраждали щонайменше двоє людей.

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Також Новини.LIVE з посиланням на директора офісу міжнародних проєктів Укрзалізниці Володимира Шемаева писав, що росіяни від початку повномасштабного вторгення понад 5,5 тисячі разів завдавала ударів по залізничних об'єктах. Під атаками опинялися мости, станції, пасажирські поїзди, вантажні локомотиви. Сума збитків від таких ударів може становити сотні мільярдів гривень.

Сумська область обстріли загиблі
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
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