Вечером 26 июня 2026 года Россия обстреляла Запорожье

Удар по многоэтажному дому в Запорожье: есть раненые
Поздно вечером в пятницу, 26 июня, россияне обстреляли Запорожье. Получил повреждения жилой дом. Пострадали два человека.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Новини.LIVE.
Что известно об обстреле Запорожья вечером 26 июня
В 23:10 глава ОВА предупредил об угрозе применения КАБов, а в 23:17 — о том, что в Запорожской области слышны взрывы. В результате атаки выбило окна, получили повреждения балконы в многоэтажном доме. Кроме того, атака уничтожила автомобили.
Сначала было известно об одном раненом мужчине, но по состоянию на 00:03 число пострадавших возросло до двух человек.
ОБНОВЛЕНО В 06:06: Количество раненых возросло до шести человек. Среди травмированных — 13-летняя девочка. Три КАБа повредили многоэтажку, жилые и нежилые здания.
Ранее Новини.LIVE со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова сообщал, что число пострадавших в результате атаки на Запорожье 26 июня возросло до 15 человек. Среди пострадавших — девятилетний мальчик. Ребенок получил легкие травмы — будет лечиться дома.
Также Новини.LIVE со ссылкой на главу Запорожской ОВА сообщал, что ночью 26 июня РФ нанесла удар по частному дому в Запорожье. Пострадала 55-летняя женщина. Она самостоятельно обратилась за помощью к медикам.