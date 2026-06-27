Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Удар по многоэтажному дому в Запорожье: есть раненые

Удар по многоэтажному дому в Запорожье: есть раненые

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2026 00:03
Вечером 26 июня 2026 года Россия обстреляла Запорожье
Многоэтажный дом в Запорожье после обстрела поздно вечером 26 июня 2026 года. Фото: Запорожская ОВА

Поздно вечером в пятницу, 26 июня, россияне обстреляли Запорожье. Получил повреждения жилой дом. Пострадали два человека.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

Атака на Запорожье вечером 26 июня 2026 года
Скриншот сообщений Ивана Федорова

Что известно об обстреле Запорожья вечером 26 июня

В 23:10 глава ОВА предупредил об угрозе применения КАБов, а в 23:17 — о том, что в Запорожской области слышны взрывы. В результате атаки выбило окна, получили повреждения балконы в многоэтажном доме. Кроме того, атака уничтожила автомобили.

Автомобиль в Запорожье после обстрела вечером 26 июня 2026 года
Последствия обстрела Запорожья вечером 26 июня 2026 года. Фото: Запорожская ОВА

Сначала было известно об одном раненом мужчине, но по состоянию на 00:03 число пострадавших возросло до двух человек.

ОБНОВЛЕНО В 06:06: Количество раненых возросло до шести человек. Среди травмированных — 13-летняя девочка. Три КАБа повредили многоэтажку, жилые и нежилые здания.

Читайте также:

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова сообщал, что число пострадавших в результате атаки на Запорожье 26 июня возросло до 15 человек. Среди пострадавших — девятилетний мальчик. Ребенок получил легкие травмы — будет лечиться дома.

Также Новини.LIVE со ссылкой на главу Запорожской ОВА сообщал, что ночью 26 июня РФ нанесла удар по частному дому в Запорожье. Пострадала 55-летняя женщина. Она самостоятельно обратилась за помощью к медикам.

беспилотники Запорожье обстрелы
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации