Вечером 26 июня 2026 года Россия обстреляла Запорожье

Многоэтажный дом в Запорожье после обстрела поздно вечером 26 июня 2026 года. Фото: Запорожская ОВА

Поздно вечером в пятницу, 26 июня, россияне обстреляли Запорожье. Получил повреждения жилой дом. Пострадали два человека.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

Скриншот сообщений Ивана Федорова

Что известно об обстреле Запорожья вечером 26 июня

В 23:10 глава ОВА предупредил об угрозе применения КАБов, а в 23:17 — о том, что в Запорожской области слышны взрывы. В результате атаки выбило окна, получили повреждения балконы в многоэтажном доме. Кроме того, атака уничтожила автомобили.

Последствия обстрела Запорожья вечером 26 июня 2026 года. Фото: Запорожская ОВА

Сначала было известно об одном раненом мужчине, но по состоянию на 00:03 число пострадавших возросло до двух человек.

ОБНОВЛЕНО В 06:06: Количество раненых возросло до шести человек. Среди травмированных — 13-летняя девочка. Три КАБа повредили многоэтажку, жилые и нежилые здания.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова сообщал, что число пострадавших в результате атаки на Запорожье 26 июня возросло до 15 человек. Среди пострадавших — девятилетний мальчик. Ребенок получил легкие травмы — будет лечиться дома.

Также Новини.LIVE со ссылкой на главу Запорожской ОВА сообщал, что ночью 26 июня РФ нанесла удар по частному дому в Запорожье. Пострадала 55-летняя женщина. Она самостоятельно обратилась за помощью к медикам.