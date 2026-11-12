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Главная Новости дня РФ атаковала энергетику Ровненской области: часть региона без света

РФ атаковала энергетику Ровненской области: часть региона без света

Ua ru
12 ноября 2026 05:50
Отключение электроэнергии в Ровенской области 12 ноября — Россия нанесла удар по энергетике Freepik
Женщина с ноутбуком в темноте. Фото: Freepik

Российские оккупанты в ночь на 12 ноября нанесли удар дронами по Ровенской области. Под ударом врага оказались энергетика и жилой сектор. В результате обстрела в регионе произошло частичное отключение электроэнергии.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Ровенской областной государственной администрации.

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Последствия атаки РФ по Ровенской области 12 ноября

Глава Ровенской ОВА Александр Коваль в своем Telegram-канале рассказал, что этой ночью область подверглась ударам со стороны РФ.

"Тяжелая ночь. Враг атаковал энергетику и жилой сектор. Предварительно без человеческих жертв", — говорится в сообщении.

Коваль уточнил, что в результате ударов РФ по энергетике произошел блэкаут как минимум в двух районах региона.

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"Имеются отключения электроэнергии в населенных пунктах Ровенского и Сарненского районов. В частности, без света остался Костополь. Объекты критической инфраструктуры переходят на работу от генераторов", — сообщил он.

Обстріл Рівненської області 12 листопада - що відомо
Пост Коваля. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, 21 октября россияне атаковали гипермаркет в Ровенской области. В результате вражеского обстрела произошел масштабный пожар, четыре человека пострадали.

Также мы писали, что в ночь на 15 октября враг также атаковал Ровенскую область. Из-за вражеских ударов в Ровно и районе отключилось электричество.

взрыв Ровенская область обстрелы война в Украине отключения света блэкаут
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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