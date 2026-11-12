Женщина с ноутбуком в темноте. Фото: Freepik

Российские оккупанты в ночь на 12 ноября нанесли удар дронами по Ровенской области. Под ударом врага оказались энергетика и жилой сектор. В результате обстрела в регионе произошло частичное отключение электроэнергии.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Ровенской областной государственной администрации.

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Последствия атаки РФ по Ровенской области 12 ноября

Глава Ровенской ОВА Александр Коваль в своем Telegram-канале рассказал, что этой ночью область подверглась ударам со стороны РФ.

"Тяжелая ночь. Враг атаковал энергетику и жилой сектор. Предварительно без человеческих жертв", — говорится в сообщении.

Коваль уточнил, что в результате ударов РФ по энергетике произошел блэкаут как минимум в двух районах региона.

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"Имеются отключения электроэнергии в населенных пунктах Ровенского и Сарненского районов. В частности, без света остался Костополь. Объекты критической инфраструктуры переходят на работу от генераторов", — сообщил он.

Пост Коваля. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, 21 октября россияне атаковали гипермаркет в Ровенской области. В результате вражеского обстрела произошел масштабный пожар, четыре человека пострадали.

Также мы писали, что в ночь на 15 октября враг также атаковал Ровенскую область. Из-за вражеских ударов в Ровно и районе отключилось электричество.