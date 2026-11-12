РФ атаковала энергетику Ровненской области: часть региона без света
Российские оккупанты в ночь на 12 ноября нанесли удар дронами по Ровенской области. Под ударом врага оказались энергетика и жилой сектор. В результате обстрела в регионе произошло частичное отключение электроэнергии.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Ровенской областной государственной администрации.
Последствия атаки РФ по Ровенской области 12 ноября
Глава Ровенской ОВА Александр Коваль в своем Telegram-канале рассказал, что этой ночью область подверглась ударам со стороны РФ.
"Тяжелая ночь. Враг атаковал энергетику и жилой сектор. Предварительно без человеческих жертв", — говорится в сообщении.
Коваль уточнил, что в результате ударов РФ по энергетике произошел блэкаут как минимум в двух районах региона.
"Имеются отключения электроэнергии в населенных пунктах Ровенского и Сарненского районов. В частности, без света остался Костополь. Объекты критической инфраструктуры переходят на работу от генераторов", — сообщил он.
Как сообщали Новини.LIVE, 21 октября россияне атаковали гипермаркет в Ровенской области. В результате вражеского обстрела произошел масштабный пожар, четыре человека пострадали.
Также мы писали, что в ночь на 15 октября враг также атаковал Ровенскую область. Из-за вражеских ударов в Ровно и районе отключилось электричество.