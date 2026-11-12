Жінка з ноутбуком у темряві. Фото: Freepik

Російські окупанти в ніч проти 12 листопада атакували дронами Рівненську область. Під ударом ворога опинилась енергетика та житловий сектор. Внаслідок обстрілу в регіоні стався частковий блекаут.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Рівненської ОВА.

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Наслідки атаки РФ по Рівненській області 12 листопада

Глава Рівненської ОВА Олександр Коваль у своєму Telegram-каналі розповів, що цієї ночі область опинилася під ударами РФ.

"Важка ніч. Ворог атакував енергетику та житловий сектор. Попередньо без людських жертв", — йдеться у повідомленні.

Коваль уточнив, що внаслідок ударів РФ по енергетиці блекаут виник щонайменше у двох районах регіону.

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"Маємо знеструмлення у населених пунктах Рівненського та Сарненського районів. Зокрема, без світла Костопіль. Об'єкти критичної інфраструктури переходять на роботу від генераторів", — поінформував він.

Пост Коваля. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, 21 жовтня росіяни атакували гіпермаркет на Рівненщини. Внаслідок ворожого обстрілу сталася масштабна пожежа та постраждали четверо людей.

Також ми писали, в ніч проти 15 жовтня ворог теж атакував Рівненську область. Через ворожі удари у Рівному та районі зникло світло.