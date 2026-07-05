РФ ударила по АЗС в Николаевской области: есть пострадавшие
В воскресенье вечером, 5 июля, россияне атаковали дронами Николаевский район. Враг нанес удар по АЗС, в результате чего были повреждены здания и пострадали люди.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Николаевской ОВА.
Последствия атаки РФ по Николаевскому району
Вечером в 20:36 глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что враг атаковал Николаевский район. В частности, оккупанты повредили здание АЗС.
"Николаевский район. В результате атаки "Шахедов" ранена женщина, она госпитализирована. Повреждено здание АЗС, произошел пожар", — написал Ким в Telegram.
Примерно через два часа он сообщил, что враг совершил повторную атаку, в результате которой АЗС снова была повреждена.
"Николаевский район. В результате повторной атаки "Шахедов" на область пострадали двое мужчин, оба госпитализированы. Повреждено здание АЗС", — указано в сообщении.
Как сообщали Новини.LIVE, недавно Виталий Ким заявил, что враг изменил тактику и всё чаще целенаправленно начинает атаки на украинские АЗС. Кроме того, под ударами также находятся склады и гражданские объекты с горючими материалами.
Также мы писали, что 14 июня РФ в очередной раз нанесла удар по Николаеву. Под ударом оказались энергетическая и транспортная инфраструктура.
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