РФ ударила по АЗС в Николаевской области: есть пострадавшие

Поврежденная АЗС после обстрела. Иллюстративное фото: Днепропетровская ОВА

Ткач Эдуард редактор ленты новостей

В воскресенье вечером, 5 июля, россияне атаковали дронами Николаевский район. Враг нанес удар по АЗС, в результате чего были повреждены здания и пострадали люди.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Николаевской ОВА.

Последствия атаки РФ по Николаевскому району

Вечером в 20:36 глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что враг атаковал Николаевский район. В частности, оккупанты повредили здание АЗС.

"Николаевский район. В результате атаки "Шахедов" ранена женщина, она госпитализирована. Повреждено здание АЗС, произошел пожар", — написал Ким в Telegram.

Примерно через два часа он сообщил, что враг совершил повторную атаку, в результате которой АЗС снова была повреждена.

"Николаевский район. В результате повторной атаки "Шахедов" на область пострадали двое мужчин, оба госпитализированы. Повреждено здание АЗС", — указано в сообщении.

Посты Кима об атаке. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, недавно Виталий Ким заявил, что враг изменил тактику и всё чаще целенаправленно начинает атаки на украинские АЗС. Кроме того, под ударами также находятся склады и гражданские объекты с горючими материалами.

Также мы писали, что 14 июня РФ в очередной раз нанесла удар по Николаеву. Под ударом оказались энергетическая и транспортная инфраструктура.