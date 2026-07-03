Россия атаковала Кривой Рог ракетами: повреждены дома, есть пострадавшие

Пожарный тушит огонь. Иллюстративное фото: ГСЧС

Ткач Эдуард редактор ленты новостей

Поздно вечером 2 июля россияне нанесли удары по Кривому Рогу. В результате вражеского обстрела пострадал жилой сектор, а также были ранены люди.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Днепропетровской ОВА.

Последствия обстрела Кривого Рога 3 июля

По данным Воздушных сил ВСУ, примерно в 22:20 была зафиксирована активность тактической авиации РФ в акватории Черного моря. После этого в направлении Кривого Рога летели как минимум две ракеты и реактивный дрон.

Уже после 23:00 начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа подтвердил, что по городу нанесены удары. В результате обстрела возник пожар, а взрывной волной выбило окна в соседних домах.

Еще спустя некоторое время глава Совета обороны города Александр Вилкул заявил, что россияне нанесли ракетный удар по сектору плотной городской застройки между многоквартирными домами.

"Пожары уже потушены, но мы продолжаем аварийно-спасательную операцию — очень много повреждений: окна, балконы, перекрыли газ и воду. Штаб будет развернут через полчаса в школе напротив, местные жители поймут, где это. Уже везут необходимые на первое время стройматериалы, также там будут приниматься заявления на материальную помощь от города", — сказал Вилкул.

Также он добавил, что в результате атаки пострадали два человека. Однако впоследствии это число увеличилось до 7. Троих из них госпитализировали, у них состояние средней тяжести.

Посты местных властей о последствиях атаки. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, 23 июня россияне также атаковали Кривой Рог ракетой. В тот день враг повредил объект гражданской инфраструктуры. Кроме того, были погибшие и пострадавшие.

Также мы писали, что враг атаковал Кривой Рог 17 мая. Тогда в результате нескольких ударов возник пожар и была повреждена транспортная инфраструктура.