Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиМодаТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Россия может сбрасывать до 8 мин с помощью одного "Шахеда"

Россия может сбрасывать до 8 мин с помощью одного "Шахеда"

Ua ru
Дата публикации 29 марта 2026 18:21
Мина, которую сбросила РФ. Фото: t.me/serhii_flash

Российские войска начали применять новую опасную тактику с использованием ударных дронов. Речь идет о дистанционном минировании территорий с помощью "Шахедов", что представляет серьезную угрозу для гражданских.

Об этом сообщил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов ("Флеш"), информирует Новини.LIVE.

РФ пытается дистанционно заминировать территории

По его словам, ежедневно с части дронов типа "Шахед" сбрасывают до восьми мин, которые размещены в специальных круглых контейнерах под крыльями беспилотника.

РФ запускає "Шахеди" з 8 мінами
Обломки сбитого "Шахеда". Фото: t.me/serhii_flash

Отмечается, что один из таких случаев был зафиксирован на расстоянии около 50 километров от государственной границы. Из-за отсутствия снежного покрова мины хорошо видны на поверхности земли, однако это не уменьшает их опасности.

"Категорически запрещено приближаться к ним пешком или на автомобиле. Как всегда, прошу обязательно рассказать об этом детям", — призвал советник министра.

Читайте также:

Как писали Новини.LIVE ранее, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаки россиян. Глава государства сообщил, что в течение недели армия врага выпустила более трех тысяч БпЛА.

Кроме того, стало известно, что Украина передает военный опыт в противодействии "Шахедам" странам Ближнего Востока. Для этого украинские специалисты отправились к партнерам.

Минобороны мины Шахед
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации