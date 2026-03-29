Россия может сбрасывать до 8 мин с помощью одного "Шахеда"

Мина, которую сбросила РФ. Фото: t.me/serhii_flash

Российские войска начали применять новую опасную тактику с использованием ударных дронов. Речь идет о дистанционном минировании территорий с помощью "Шахедов", что представляет серьезную угрозу для гражданских.

Об этом сообщил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов ("Флеш"), информирует Новини.LIVE.

РФ пытается дистанционно заминировать территории

По его словам, ежедневно с части дронов типа "Шахед" сбрасывают до восьми мин, которые размещены в специальных круглых контейнерах под крыльями беспилотника.

Обломки сбитого "Шахеда". Фото: t.me/serhii_flash

Отмечается, что один из таких случаев был зафиксирован на расстоянии около 50 километров от государственной границы. Из-за отсутствия снежного покрова мины хорошо видны на поверхности земли, однако это не уменьшает их опасности.

"Категорически запрещено приближаться к ним пешком или на автомобиле. Как всегда, прошу обязательно рассказать об этом детям", — призвал советник министра.

