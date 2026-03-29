Головна Новини дня Росія може скидати до 8 мін за допомогою одного "Шахеда"

Росія може скидати до 8 мін за допомогою одного "Шахеда"

Дата публікації: 29 березня 2026 18:21
Росія може скидати до 8 мін за допомогою одного "Шахеда"
Міна, яку скинула РФ. Фото: t.me/serhii_flash

Російські війська почали застосовувати нову небезпечну тактику з використанням ударних дронів. Йдеться про дистанційне мінування територій за допомогою "Шахедів", що становить серйозну загрозу для цивільних.

Про це повідомив радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов ("Флеш"), інформує Новини.LIVE.

РФ намагається дистанційно замінувати території

За його словами, щодня з частини дронів типу "Шахед" скидають до восьми мін, які розміщені у спеціальних круглих контейнерах під крилами безпілотника.

РФ запускає "Шахеди" з 8 мінами
Уламки збитого "Шахеда". Фото:  t.me/serhii_flash

Зазначається, що один із таких випадків було зафіксовано на відстані близько 50 кілометрів від державного кордону. Через відсутність снігового покриву міни добре видно на поверхні землі, однак це не зменшує їхньої небезпеки.

"Категорично заборонено наближатися до них пішки чи на автомобілі. Як завжди, прошу обов'язково розповісти про це дітям", — закликав радник міністра.

Як писали Новини.LIVE раніше, президент України Володимир Зеленський відреагував на атаки росіян. Глава держави повідомив, що протягом тижня армія ворога випустила понад три тисячі БпЛА.

Крім того, стало відомо, що Україна передає військовий досвід у протидії "Шахедам" країнам Близького Сходу. Для цього українські фахівці вирушили до партнерів.

Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
