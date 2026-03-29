Росія може скидати до 8 мін за допомогою одного "Шахеда"

Міна, яку скинула РФ.

Російські війська почали застосовувати нову небезпечну тактику з використанням ударних дронів. Йдеться про дистанційне мінування територій за допомогою "Шахедів", що становить серйозну загрозу для цивільних.

Про це повідомив радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов ("Флеш"), інформує Новини.LIVE.

РФ намагається дистанційно замінувати території

За його словами, щодня з частини дронів типу "Шахед" скидають до восьми мін, які розміщені у спеціальних круглих контейнерах під крилами безпілотника.

Уламки збитого "Шахеда".

Зазначається, що один із таких випадків було зафіксовано на відстані близько 50 кілометрів від державного кордону. Через відсутність снігового покриву міни добре видно на поверхні землі, однак це не зменшує їхньої небезпеки.

"Категорично заборонено наближатися до них пішки чи на автомобілі. Як завжди, прошу обов'язково розповісти про це дітям", — закликав радник міністра.

