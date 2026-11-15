Последствия российского обстрела Днепропетровской области. Фото: Нацполиция

Российские оккупанты нанесли массированный удар по Днепропетровской области. Под ударами противника оказались Павлоград, Днепр, Никопольский и Синельниковский районы. В результате обстрела один человек погиб, 14 получили ранения.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Днепропетровской области в воскресенье, 15 ноября, передает Новини.LIVE.

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Российский обстрел Днепропетровской области

В Павлограде россияне нанесли ракетный удар между жилыми многоэтажками. В результате атаки погиб 63-летний мужчина, ещё десять человек получили ранения, среди которых семилетний ребёнок. Враг повредил:

15 многоквартирных жилых домов;

детский сад;

лицей;

легковой автомобиль;

здание полицейского участка.

Поврежденное многоэтажное здание в результате российского обстрела. Фото: Нацполиция

В Никопольском районе враг нанёс более 60 ударов по прифронтовым населённым пунктам.

"Около 9 утра вражеский БпЛА атаковал Марганец. Попадания пришлись на многоквартирные дома и учебные заведения. Один из местных жителей получил акубаротравму — мужчина самостоятельно обратился в больницу за медицинской помощью. Через несколько часов агрессоры атаковали FPV-дроном один из перекрестков города. В результате удара получила травму 44-летняя жительница Марганца", — говорится в сообщении.

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Повреждения в результате российского обстрела Днепропетровской области. Фото: Нацполиция

Также в тот день за медицинской помощью обратились двое мужчин в возрасте 40 и 69 лет. Накануне вечером они получили акубаротравмы в результате удара российского беспилотника по многоэтажным домам. Медики оказали всем пострадавшим необходимую помощь.

В результате атаки в городе были повреждены около 40 многоквартирных домов, частные дома, автомобили и два лицея.

Последствия российского обстрела Днепропетровской области. Фото: Нацполиция

Кроме того, Россия атаковала Никополь, населенные пункты Марганецкой и Покровской сельских общин. Враг наносил удары дронами и артиллерией по пятиэтажным домам и жилой застройке на береговой линии города.

Правоохранители продолжают фиксировать последствия российских обстрелов и собирать доказательства на местах ударов. Всего в дежурные подразделения полиции поступило и было обработано 118 сообщений о военных преступлениях, совершенных российскими оккупантами.

В Днепре Россия атаковала транспортную инфраструктуру города. В частности, в Подгороднянской общине поврежден частный дом.

В Синельниковском районе противник атаковал с помощью дрона Петропавловскую и Николаевскую общины. Повреждены жилой дом, автомобиль и гараж.

Как писали Новини.LIVE, 14 ноября российские оккупанты атаковали Мену Черниговской области. В результате обстрела погибли два человека, один человек получил ранения.

Кроме того, за сутки Россия 877 раз атаковала Запорожскую область. Противник обстреливал 48 населенных пунктов, в результате чего ранения получили 32 человека.