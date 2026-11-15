Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області. Фото: Нацполіція

Російські окупанти масовано атакували Дніпропетровську область. Під ударами противника були Павлоград, Дніпро, Нікопольський та Синельниківський райони. Внаслідок обстрілу є загиблий та 14 поранених.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції в Дніпропетровській області у неділю, 15 листопада, передає Новини.LIVE.

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Російський обстріл Дніпропетровщини

У Павлограді росіяни вдарили ракетою між житловими багатоповерхівками. Внаслідок атаки загинув 63-річний чоловік, ще десять осіб отримали поранення, серед яких семирічна дитина. Ворог пошкодив:

15 багатоквартирних житлових будинків;

дитячий садочок;

ліцей;

легковий автомобіль;

будівлю поліцейської станції.

Пошкоджена багатоповерхівка внаслідок російського обстрілу. Фото: Нацполіція

У Нікопольському районі ворог завдав понад 60 ударів по прифронтових громадах.

"Близько 9-ї ранку ворожий БпЛА атакував Марганець. Влучання прийшлися по багатоквартирних будинках та навчальних закладах. Акубаротравму отримав один із місцевих мешканців — чоловік самостійно звернувся до лікарні за медичною допомогою. Через кілька годин агресори атакували FPV-дроном одне з перехресть міста. Внаслідок удару травмувалася 44-річна мешканка Марганця", — йдеться у повідомленні.

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Пошкодження внаслідок російського обстрілу Дніпропетровщини. Фото: Нацполіція

Також того дня по медичну допомогу звернулися двоє чоловіків віком 40 і 69 років. Напередодні ввечері вони дістали акубаротравми через удар російського безпілотника по багатоповерхових будинках. Медики надали всім постраждалим необхідну допомогу.

Внаслідок атаки в місті зазнали пошкоджень близько 40 багатоквартирних будинків, приватні оселі, автомобілі та два ліцеї.

Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини. Фото: Нацполіція

Крім того, Росія атакувала Нікополь, населені пункти Марганецької та Покровської сільської громад. Ворог бив дронами та артилерією по п’ятиповерхових будинках та житловій забудові на береговій лінії міста.

Правоохоронці й надалі фіксують наслідки російських обстрілів і збирають докази на місцях ударів. Загалом до чергових підрозділів поліції надійшло та було опрацьовано 118 повідомлень про воєнні злочини, скоєні російськими окупантами.

У Дніпрі Росія атакувала транспортну інфраструктуру міста. Зокрема, у Підгороднянській громаді пошкоджена приватна оселя.

У Синельниківському районі противник атакував дроном Петропавлівську та Миколаївську громади. Пошкоджено житловий будинок, автомобіль та гараж.

Як писали Новини.LIVE, 14 листопада російські окупанти атакували Мену Чернігівської області. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, такоє є поранений.

Крім того, упродовж доби Росія 877 разів атакувала Запорізьку область. Противник обстрілював 48 населених пунктів, внаслідок чого поранення отримали 32 людини.