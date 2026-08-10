Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Россия и Сирия превратят военные базы в учебные центры

Россия и Сирия превратят военные базы в учебные центры

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2026 08:17
Сирия и Россия договорились превратить военные базы в учебные центры
Визит президента Сирии Ахмеда аль-Шараа в Москву 15 октября 2025 года. REUTERS/Pool/Павел Бедняков

В воскресенье, 9 августа, Сирия и РФ подписали меморандум о взаимопонимании в отношении российских военных баз. Соглашение касается объектов, расположенных на территории Сирии. В стране создадут совместные учебные и квалификационные центры.

Об этом со ссылкой на Министерство иностранных дел Сирии сообщило сирийское государственное агентство SANA, передает Новини.LIVE.

Что будет с российскими объектами в Сирии

Согласно новой договоренности, Сирия возьмет под свой контроль российские гражданские объекты. В частности, речь идет об аэропорте Хмеймим и четвертом коммерческом причале в порту Тартус.

Стороны также пересмотрят роль объектов, которые сейчас используются в военных целях. Российские военные базы планируют преобразовать в совместные учебные и квалификационные центры.

В МИД Сирии заявили, что меморандум должен защищать интересы обеих стран.

Читайте также:

Когда начнут действовать договоренности

Сирия и Россия согласовали трехмесячный переходный период. По его завершении новые договоренности должны вступить в силу. Президент Сирии Ахмад Аль-Шараа еще 1 апреля заявлял о планах преобразовать российские военные базы в учебные центры для сирийской армии.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на исполняющего обязанности министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу сообщал, что в Киеве откроют посольство Сирии. В Сирии, в свою очередь, должно появиться украинское посольство. О возобновлении работы дипломатических учреждений глава МИД Украины договорился с главой сирийского МИДа Ассаадом Хасаоном аш-Шайбани.

Также Новини.LIVE со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского писал о первом визите украинского лидера в Сирию. Глава государства провел переговоры с президентом страны Ахмедом аш-Шараа в Дамаске. Политики обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и двусторонние отношения.

Сирия Россия меморандум
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации