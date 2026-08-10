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РФ і Сирія перетворять військові бази на навчальні центри

Ua ru
Дата публікації: 10 серпня 2026 08:17
Сирія та Росія домовилися перетворити військові бази на навчальні центри
Візит президента Сирії Ахмеда аль‑Шараа до Москви 15 жовтня 2025 року. REUTERS/Pool/Pavel Bednyakov

У неділю, 9 серпня, Сирія та РФ уклали меморандум про взаєморозуміння щодо російських військових баз. Угода стосується об'єктів, які перебувають на території Сирії. У країні створять спільні навчальні та кваліфікаційні центри.

Про це з посиланням на Міністерство закордонних справ Сирії повідомило сирійське державне агентство SANA, передає Новини.LIVE.

Що буде з російськими об'єктами в Сирії

Згідно з новою домовленістю, Сирія візьме під свій контроль російські цивільні об'єкти. Зокрема, йдеться про аеропорт Хмеймім та четвертий комерційний причал у порту Тартус.

Сторони також переглянуть роль об'єктів, які зараз використовують у військових цілях. Російські військові бази планують перетворити на спільні навчальні та кваліфікаційні центри.

У МЗС Сирії заявили, що меморандум має захищати інтереси обох країн.

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Коли почнуть діяти домовленості

Сирія та Росія погодили тримісячний перехідний період. Після його завершення нові домовленості мають набути чинності. Президент Сирії Ахмад Аль-Шараа ще 1 квітня заявляв про плани перетворити російські військові бази на навчальні центри для сирійської армії.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на виконуючого обов'язки міністра закордонних справ України Андрія Сибігу писав, що в Києві відкриють посольство Сирії. У Сирії своєю чергою має з'явитися українське посольство. Про відновлення роботи дипломатичних установ очільник МЗС України домовився із головою сирійського МЗС Ассаадом Хасаоном аш-Шайбані.

Також Новини.LIVE з посиланням на заяву Президента України Володимира Зеленського писав про перший візит українського лідера до Сирії. Голова держави провів переговори з президентом країни Ахмедом аш-Шараа у Дамаску. Політики обговорили ситуацію на Близькому Сході та двосторонні відносини.

Сирія Росія меморандум
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
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