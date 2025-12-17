Видео
Главная Новости дня Россия готовит год войны — обращение Зеленского

Россия готовит год войны — обращение Зеленского

Дата публикации 17 декабря 2025 18:35
Зеленский сделал заявление относительно планов РФ на следующий год
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующий год Россия готовит годом войны.

Сегодня мы услышали из Москвы очередные сигналы, что следующий год они готовят годом войны. И это сигналы не только для нас. Важно, чтобы партнеры это видели. И важно, чтобы они не только видели, но и реагировали, в частности партнеры в Соединенных Штатах Америки, которые часто говорят, что Россия вроде бы хочет закончить войну. Но из России звучит совсем другая риторика, другие сигналы - и как официальные распоряжения их армии. Надо это настроение России видеть и реагировать на него. А когда у них именно такой настрой, то и дипломатию они будут подрывать, пытаясь различными дипломатическими формулировками, давлением по тому или иному пункту в документах просто прикрывать свое желание уничтожить Украину, украинцев, желание добиться легитимизации кражи Россией нашей земли. А дальше - другие страны в Европе, которые кто-то там в России может когда-то назвать своими якобы "историческими землями".

Нужна реальная защита от этой российской истории безумия, и сейчас мы продолжим работу со всеми партнерами, чтобы такая защита действительно была. Нужны решения по безопасности, нужны финансовые решения, в частности по российским активам, нужны политические решения. И нужна смелость всех наших партнеров видеть правду, признавать правду и действовать соответственно. Я хочу поблагодарить каждого, кто именно так поддерживает Украину и работу на достижение безопасности. Новость дополняется...

Владимир Зеленский ВСУ война в Украине Россия мирные переговоры
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
