Зеленський зробив заяву щодо планів РФ на наступний рік

Росія готує рік війни — звернення Зеленського
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступний рік Росія готує роком війни. Він зазначив, що важливо, щоб на ці сигнали Кремля реагували наші партнери.
Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні, опублікованому в Telegram у середу, 17 грудня.
Зеленський про плани Росії на наступний рік
"Сьогодні ми почули з Москви чергові сигнали, що наступний рік вони готують роком війни. І це сигнали не тільки для нас. Важливо, щоб партнери це бачили. І важливо, щоб вони не тільки бачили, а й реагували, зокрема партнери в Сполучених Штатах Америки, які часто кажуть, що Росія начебто хоче закінчити війну.
Але з Росії звучить зовсім інша риторика, інші сигнали — і як офіційні розпорядження їхній армії. Треба цей настрій Росії бачити й реагувати на нього", — зазначив президент.
Водночас він додав, що з огляду на настрій РФ, то і дипломатію вони будуть підривати, намагаючись різними дипломатичними формулюваннями, тиском по тому чи іншому пункту в документах просто прикривати своє бажання знищити Україну, українців, бажання добитися легітимізації крадіжки Росією нашої землі.
А далі, за словами Зеленського, — інші країни у Європі, які хтось там у Росії може колись назвати своїми начебто "історичними землями".
"Потрібен реальний захист від цієї російської історії божевілля, і зараз ми продовжимо роботу з усіма партнерами, щоб такий захист дійсно був", — наголосив лідер.
А також додав, що потрібні безпекові, політичні та фінансові рішення, зокрема по російських активах.
"І потрібна сміливість усіх наших партнерів бачити правду, визнавати правду та діяти відповідно. Я хочу подякувати кожному, хто саме так підтримує Україну, — резюмував президент.
Нещодавно російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія може наростити темпи наступу в Україні.
Раніше в Кремлі сказали, що не планують йти на територіальні поступки в межах мирної угоди.
