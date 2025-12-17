Зеленський зробив заяву щодо планів РФ на наступний рік

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступний рік Росія готує роком війни. Він зазначив, що важливо, щоб на ці сигнали Кремля реагували наші партнери.

Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні, опублікованому в Telegram у середу, 17 грудня.

Зеленський про плани Росії на наступний рік

"Сьогодні ми почули з Москви чергові сигнали, що наступний рік вони готують роком війни. І це сигнали не тільки для нас. Важливо, щоб партнери це бачили. І важливо, щоб вони не тільки бачили, а й реагували, зокрема партнери в Сполучених Штатах Америки, які часто кажуть, що Росія начебто хоче закінчити війну.

Але з Росії звучить зовсім інша риторика, інші сигнали — і як офіційні розпорядження їхній армії. Треба цей настрій Росії бачити й реагувати на нього", — зазначив президент.

Водночас він додав, що з огляду на настрій РФ, то і дипломатію вони будуть підривати, намагаючись різними дипломатичними формулюваннями, тиском по тому чи іншому пункту в документах просто прикривати своє бажання знищити Україну, українців, бажання добитися легітимізації крадіжки Росією нашої землі.

А далі, за словами Зеленського, — інші країни у Європі, які хтось там у Росії може колись назвати своїми начебто "історичними землями".

"Потрібен реальний захист від цієї російської історії божевілля, і зараз ми продовжимо роботу з усіма партнерами, щоб такий захист дійсно був", — наголосив лідер.

А також додав, що потрібні безпекові, політичні та фінансові рішення, зокрема по російських активах.

"І потрібна сміливість усіх наших партнерів бачити правду, визнавати правду та діяти відповідно. Я хочу подякувати кожному, хто саме так підтримує Україну, — резюмував президент.

Нещодавно російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія може наростити темпи наступу в Україні.

Раніше в Кремлі сказали, що не планують йти на територіальні поступки в межах мирної угоди.