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Главная Новости дня Россия атаковала жилой дом и предприятия в Хмельницком: есть раненые

Россия атаковала жилой дом и предприятия в Хмельницком: есть раненые

Ua ru
6 сентября 2026 08:32
Атака РФ на Хмельницкий: семь пострадавших, зафиксированы разрушения
Спасатели устраняют последствия атаки РФ на Хмельницкий. Фото: ГСЧС Хмельницкой области

Российские войска нанесли удары по Хмельницкому. В результате атаки пострадали семь человек. Вражеские беспилотники повредили многоквартирный дом и вызвали пожары на предприятиях.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС Украины в воскресенье, 6 сентября.

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Атака РФ на Хмельницький
Спасатели расчищают завалы после удара РФ по Хмельницкому. Фото: ГСЧС Хмельницкой области

Последствия атаки РФ на Хмельницкий

В субботу, 5 сентября, российские оккупанты атаковали Хмельницкий с помощью дронов. В частности, вражеский беспилотник повредил многоквартирный дом. В одном из подъездов разрушены лестницы и перекрытия, выбиты окна.

В результате российских ударов пострадали семь человек.

Атака РФ на Хмельницький наслідки
Спасатели на месте удара РФ. Фото: ГСЧС Хмельницкой области

Спасателям удалось потушить пожар, разобрать завалы и помочь жильцам поврежденного дома. На месте также развернули Пункт Несокрушимости ГСЧС.

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Кроме того, враг атаковал предприятия в Хмельницком районе. В результате ударов там возникли пожары, которые спасатели также ликвидировали.

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Скриншот сообщения ГСЧС Украины/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 5 сентября 2026 года в Хмельницкой области в результате падения обломков вражеского беспилотника пострадали семь человек, среди них — несовершеннолетняя. Четверо пострадавших были госпитализированы, один человек находится в тяжелом состоянии. В результате атаки были существенно повреждены многоквартирный дом, системы водо- и газоснабжения, четыре автомобиля и отдельные предприятия.

Новини.LIVE также сообщали, что вечером 2 сентября российские войска атаковали Хмельницкую область, в ходе чего действовали силы ПВО. Обломки сбитых целей упали на территорию предприятия, вызвав возгорание грузовика и склада. Водитель фуры получил осколочные ранения спины, находился в шоковом состоянии и получал медицинскую помощь.

Хмельницкий обстрелы Хмельницкая область война в Украине Россия атака
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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