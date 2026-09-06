Атака РФ на Хмельницкий: семь пострадавших, зафиксированы разрушения

Россия атаковала жилой дом и предприятия в Хмельницком: есть раненые
Российские войска нанесли удары по Хмельницкому. В результате атаки пострадали семь человек. Вражеские беспилотники повредили многоквартирный дом и вызвали пожары на предприятиях.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС Украины в воскресенье, 6 сентября.
Последствия атаки РФ на Хмельницкий
В субботу, 5 сентября, российские оккупанты атаковали Хмельницкий с помощью дронов. В частности, вражеский беспилотник повредил многоквартирный дом. В одном из подъездов разрушены лестницы и перекрытия, выбиты окна.
В результате российских ударов пострадали семь человек.
Спасателям удалось потушить пожар, разобрать завалы и помочь жильцам поврежденного дома. На месте также развернули Пункт Несокрушимости ГСЧС.
Кроме того, враг атаковал предприятия в Хмельницком районе. В результате ударов там возникли пожары, которые спасатели также ликвидировали.
Новини.LIVE сообщали, что 5 сентября 2026 года в Хмельницкой области в результате падения обломков вражеского беспилотника пострадали семь человек, среди них — несовершеннолетняя. Четверо пострадавших были госпитализированы, один человек находится в тяжелом состоянии. В результате атаки были существенно повреждены многоквартирный дом, системы водо- и газоснабжения, четыре автомобиля и отдельные предприятия.
Новини.LIVE также сообщали, что вечером 2 сентября российские войска атаковали Хмельницкую область, в ходе чего действовали силы ПВО. Обломки сбитых целей упали на территорию предприятия, вызвав возгорание грузовика и склада. Водитель фуры получил осколочные ранения спины, находился в шоковом состоянии и получал медицинскую помощь.