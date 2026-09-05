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Главная Новости дня Россия обстреляла четыре области: трое погибших, 22 пострадавших

Россия обстреляла четыре области: трое погибших, 22 пострадавших

Ua ru
5 сентября 2026 19:30
Россия атаковала четыре области: трое погибших, 22 пострадавших
Срочная новость

Российские войска атаковали сразу четыре области Украины. В результате ударов погибли три человека, ещё 22 получили ранения. Среди пострадавших есть несовершеннолетняя, один из раненых находится в тяжёлом состоянии. В регионах зафиксированы разрушения и повреждения жилых домов, автомобилей и предприятий.

Об этом сообщают Тимур Ткаченко, Александр Симчишин, Александр Ганжа и Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

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Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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