Россия атаковала четыре области: трое погибших, 22 пострадавших

Россия обстреляла четыре области: трое погибших, 22 пострадавших
Ua ru
5 сентября 2026 19:30
Срочная новость
Российские войска атаковали сразу четыре области Украины. В результате ударов погибли три человека, ещё 22 получили ранения. Среди пострадавших есть несовершеннолетняя, один из раненых находится в тяжёлом состоянии. В регионах зафиксированы разрушения и повреждения жилых домов, автомобилей и предприятий.
Об этом сообщают Тимур Ткаченко, Александр Симчишин, Александр Ганжа и Иван Федоров, передает Новини.LIVE.
Реклама
Новость дополняется...
Читайте также: