Россия атаковала четыре области: трое погибших, 22 пострадавших

Срочная новость

Российские войска атаковали сразу четыре области Украины. В результате ударов погибли три человека, ещё 22 получили ранения. Среди пострадавших есть несовершеннолетняя, один из раненых находится в тяжёлом состоянии. В регионах зафиксированы разрушения и повреждения жилых домов, автомобилей и предприятий.

Об этом сообщают Тимур Ткаченко, Александр Симчишин, Александр Ганжа и Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

Реклама

Новость дополняется...