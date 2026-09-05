Росія атакувала чотири області: троє загиблих, 22 постраждалих

Росія обстріляла чотири області: троє загиблих, 22 постраждалих
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5 вересня 2026 19:30
Термінова новина
Російські війська атакували одразу чотири області України. Внаслідок ударів загинули троє людей, ще 22 дістали поранення. Серед постраждалих є неповнолітня, один із поранених перебуває у важкому стані. У регіонах зафіксували руйнування та пошкодження житлових будинків, автомобілів і підприємств.
Про інформує Тимур Ткаченко, Олександр Симчишин, Олександр Ганжа та Іван Федоров, передає Новини.LIVE.
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