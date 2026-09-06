Атака РФ на Хмельницький: семеро постраждалих, є руйнування

РФ атакувала будинок та підприємства у Хмельницькому: є поранені
Російські війська завдали ударів по Хмельницькому. Унаслідок атаки постраждали семеро людей. Ворожі безпілотники пошкодили багатоквартирний будинок та спричинили пожежі на підприємствах.
Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на ДСНС України у неділю, 6 вересня.
Наслідки атаки РФ на Хмельницький
У суботу, 5 вересня, російські окупанти дронами атакували Хмельницький. Зокрема, ворожий безпілотник пошкодив багатоквартирний будинок. В одному з під’їздів зруйновано сходи та перекриття, вибито вікна.
Внаслідок російських ударів постраждали семеро людей.
Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу, розібрали завали та допомогли мешканцям пошкодженого будинку. На місці також розгорнули Пункт Незламності ДСНС.
Крім того, ворог атакував підприємства у Хмельницькому районі. Внаслідок ударів там виникли пожежі, які рятувальники теж ліквідували.
Новини.LIVE інформували, що 5 вересня 2026 року на Хмельниччині через падіння уламків ворожого безпілотника постраждали семеро людей, серед них неповнолітня. Чотирьох постраждалих госпіталізували, один чоловік перебуває у важкому стані. Внаслідок атаки суттєво пошкоджено багатоквартирний будинок, системи водо- і газопостачання, чотири автомобілі та окремі підприємства.
Новини.LIVE також писали, що увечері 2 вересня російські війська атакували Хмельниччину, під час чого працювали сили ППО. Уламки збитих цілей впали на території підприємства, спричинивши загоряння вантажівки та складу. Водій фури зазнав уламкових поранень спини, перебував у шоковому стані та отримував медичну допомогу.