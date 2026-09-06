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Головна Новини дня РФ атакувала будинок та підприємства у Хмельницькому: є поранені

РФ атакувала будинок та підприємства у Хмельницькому: є поранені

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6 вересня 2026 08:32
Атака РФ на Хмельницький: семеро постраждалих, є руйнування
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Хмельницький. Фото: ДСНС Хмельниччини

Російські війська завдали ударів по Хмельницькому. Унаслідок атаки постраждали семеро людей. Ворожі безпілотники пошкодили багатоквартирний будинок та спричинили пожежі на підприємствах.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на ДСНС України у неділю, 6 вересня.

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Атака РФ на Хмельницький
Рятувальники розбирають завала після удару РФ по Хмельницькому. Фото: ДСНС Хмельниччини

Наслідки атаки РФ на Хмельницький

У суботу, 5 вересня, російські окупанти дронами атакували Хмельницький. Зокрема, ворожий безпілотник пошкодив багатоквартирний будинок. В одному з під’їздів зруйновано сходи та перекриття, вибито вікна.

Внаслідок російських ударів постраждали семеро людей.

Атака РФ на Хмельницький наслідки
Рятувальники на місці удару РФ. Фото: ДСНС Хмельниччини

Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу, розібрали завали та допомогли мешканцям пошкодженого будинку. На місці також розгорнули Пункт Незламності ДСНС.

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Крім того, ворог атакував підприємства у Хмельницькому районі. Внаслідок ударів там виникли пожежі, які рятувальники теж ліквідували.

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Скриншот повідомлення ДСНС України/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 5 вересня 2026 року на Хмельниччині через падіння уламків ворожого безпілотника постраждали семеро людей, серед них неповнолітня. Чотирьох постраждалих госпіталізували, один чоловік перебуває у важкому стані. Внаслідок атаки суттєво пошкоджено багатоквартирний будинок, системи водо- і газопостачання, чотири автомобілі та окремі підприємства.

Новини.LIVE також писали, що увечері 2 вересня російські війська атакували Хмельниччину, під час чого працювали сили ППО. Уламки збитих цілей впали на території підприємства, спричинивши загоряння вантажівки та складу. Водій фури зазнав уламкових поранень спини, перебував у шоковому стані та отримував медичну допомогу.

Хмельницький обстріли Хмельницька область війна в Україні Росія атака
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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