Увечері 2 вересня 2026 року росіяни обстріляли Хмельниччину

Рятувальник на місці пожежі. Фото ілюстративне: ДСНС Полтавщини

Пізно ввечері в середу, 2 вересня, у Хмельницькій області під час повітряної тривоги працювали сили ППО. Деякі цілі вдалося збити, але не обійшлося й без пошкоджень. Уламки впали на території підприємства — загорілися вантажівка і склад.

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, передає Новини.LIVE.

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Наслідки обстрілу Хмельниччини ввечері 2 вересня

Пожежу локалізували рятувальники ДСНС.

Водій фури зазнав уламкових поранень спини та перебуває в шоковому стані. Потерпілому надають медичну допомогу. Інформація про інших постраждалих не надходила.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на ДСНС і начальника Житомирської ОВА Віталія Бунечка повідомляв, що ввечері 2 вересня росіяни обстріляли Вінниччину, Рівненщину і Житомирщину. Зазнали пошкоджень об'єкти цивільної інфраструктури. Постраждалих щонайменше шестеро.

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Також Новини.LIVE з посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу писав про удар по Дніпру вдень 2 вересня. Росіяни атакували місто важкою артилерією і дронами. Є постраждалі та жертви.