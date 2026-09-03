Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіДім та городВійськова економікаШтабТехноШоу-бізнес --Ментальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаСпортПолітикаМобілізаціяОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоСаморозвитокСтильГроші ЗСУПромоНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноКулінаріяНовини дняШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня РФ атакувала Хмельниччину: постраждав водій фури

РФ атакувала Хмельниччину: постраждав водій фури

Ua ru
3 вересня 2026 01:28
Увечері 2 вересня 2026 року росіяни обстріляли Хмельниччину
Рятувальник на місці пожежі. Фото ілюстративне: ДСНС Полтавщини

Пізно ввечері в середу, 2 вересня, у Хмельницькій області під час повітряної тривоги працювали сили ППО. Деякі цілі вдалося збити, але не обійшлося й без пошкоджень. Уламки впали на території підприємства — загорілися вантажівка і склад.

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, передає Новини.LIVE.

Реклама

Наслідки обстрілу Хмельниччини ввечері 2 вересня

Пожежу локалізували рятувальники ДСНС. 

Водій фури зазнав уламкових поранень спини та перебуває в шоковому стані. Потерпілому надають медичну допомогу. Інформація про інших постраждалих не надходила.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на ДСНС і начальника Житомирської ОВА Віталія Бунечка повідомляв, що ввечері 2 вересня росіяни обстріляли Вінниччину, Рівненщину і Житомирщину. Зазнали пошкоджень об'єкти цивільної інфраструктури. Постраждалих щонайменше шестеро.

Читайте також:

Також Новини.LIVE з посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу писав про удар по Дніпру вдень 2 вересня. Росіяни атакували місто важкою артилерією і дронами. Є постраждалі та жертви.

обстріли Хмельницька область війна в Україні водій постраждалі
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації