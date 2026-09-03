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Главная Новости дня РФ атаковала Хмельницкую область: пострадал водитель грузовика

РФ атаковала Хмельницкую область: пострадал водитель грузовика

Ua ru
3 сентября 2026 01:28
Вечером 2 сентября 2026 года россияне обстреляли Хмельницкую область
Спасатель на месте пожара. Иллюстративное фото: ГСЧС Полтавской области

Поздно вечером в среду, 2 сентября, в Хмельницкой области во время воздушной тревоги работали силы ПВО. Некоторые цели удалось сбить, но не обошлось и без повреждений. Осколки упали на территорию предприятия — загорелись грузовик и склад.

Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, передает Новини.LIVE.

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Последствия обстрела Хмельницкой области вечером 2 сентября

Пожар локализовали спасатели ГСЧС.

Водитель фуры получил осколочные ранения спины и находится в шоковом состоянии. Потерпевшему оказывают медицинскую помощь. Информация о других пострадавших не поступала.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС и начальника Житомирской ОВА Виталия Бунечко сообщал, что вечером 2 сентября россияне обстреляли Винницкую, Ровенскую и Житомирскую области. Получили повреждения объекты гражданской инфраструктуры. Пострадавших не менее шести.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжу писал об ударе по Днепру днем 2 сентября. Россияне атаковали город тяжелой артиллерией и дронами. Есть пострадавшие и жертвы.

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Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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