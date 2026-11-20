Последствия российского нападения. Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA/33488

В ночь на 20 ноября российские войска нанесли удары по Днепропетровской области. Под вражеским огнем оказались четыре района, где были зафиксированы повреждения жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры. Всего оккупанты более десяти раз применяли беспилотники.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, сообщает Новини.LIVE.

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Каковы последствия атаки в Днепропетровской области

В Днепропетровской области пострадала Желтоводская община Каменского района. Там повреждены многоквартирные дома, автомобили, банк и магазин.

Пост Александра Ганжи. Фото: скриншот

В больницу в состоянии средней тяжести доставили четырех человек — двух женщин в возрасте 47 и 70 лет и мужчин 20 и 51 года. Еще одна пострадавшая, 87-летняя женщина, будет лечиться амбулаторно.

Поврежденный автомобиль в результате российского удара. Фото: Александр Ганжа/Telegram

В Кривом Роге российские войска наносили удары по автозаправочной станции и инфраструктуре. В Днепровском районе под удар попала Любимовская община, где поврежден частный дом.

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В Никопольском районе обстрелам подверглись районный центр и Марганецкая община. Там повреждены хозяйственные постройки.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 18 ноября российские войска атаковали беспилотниками Днепр и Никопольский район. В результате ударов ранения получили шесть человек, среди них — 15-летний подросток. В Днепре были повреждены многоквартирный и частный дома, общежитие, парк отдыха и инфраструктура.

Также Новини.LIVE писали, что 17 ноября российские войска почти 20 раз атаковали шесть районов Днепропетровской области ракетами и беспилотниками. Под ударами оказались Днепр, Кривой Рог, Павлоградский, Никопольский, Каменский и Синельниковский районы. Повреждения получили предприятия, транспортная инфраструктура, частные дома и автомобили.